У Києві відбудеться конопляний ярмарок

Ярмарок проведуть, щоб популяризувати «конопляну індустрію» в Україні

У вересні цього року в Києві відбудеться Український конопляний ярмарок. Подія запланована на 24-26 вересня на ВДНГ. Про це повідомляє SEEDS.

Відвідувачам обіцяють виставку більш ніж 150 продуктів з конопель, Food court з різними типами страв, а також зону для відпочинку.

«Для того, щоб популяризувати «конопляну індустрію» в Україні, ми вирішили запросити людей, які безпосередньо мають до неї відношення. На конференції спікери поділяться з аудиторією досвідом декриміналізації конопель для медичного використання, промисловими масштабами у вирощуванні цієї рослини, сучасними дослідженнями властивостей конопель», – повідомляють організатори.

Коноплі – традиційна українська культура. Ще століття тому кустарними методами з цієї рослини виготовляли тканину. Асортимент продукції з конопель достатньо широкий – олія, насіння та ін. Що ще виготовляють з цієї культури, та наскільки коноплярство розвинене в Україні обіцяють розповісти під час Українського конопляного ярмарку.

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