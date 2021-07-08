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    У Києві відбудеться конопляний ярмарок

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    Конопляний ярмарок пройде на ВДНГ - У Києві відбудеться конопляний ярмарок
    Конопляний ярмарок пройде на ВДНГ
    Фото: Конопляний ярмарок/Facebook

    Ярмарок проведуть, щоб популяризувати «конопляну індустрію» в Україні

    У вересні цього року в Києві відбудеться Український конопляний ярмарок. Подія запланована на 24-26 вересня на ВДНГ. Про це повідомляє SEEDS.

    Відвідувачам обіцяють виставку більш ніж 150 продуктів з конопель, Food court з різними типами страв, а також зону для відпочинку.

    «Для того, щоб популяризувати «конопляну індустрію» в Україні, ми вирішили запросити людей, які безпосередньо мають до неї відношення. На конференції спікери поділяться з аудиторією досвідом декриміналізації конопель для медичного використання, промисловими масштабами у вирощуванні цієї рослини, сучасними дослідженнями властивостей конопель», – повідомляють організатори.

    Коноплі – традиційна українська культура. Ще століття тому кустарними методами з цієї рослини виготовляли тканину. Асортимент продукції з конопель достатньо широкий – олія, насіння та ін. Що ще виготовляють з цієї культури, та наскільки коноплярство розвинене в Україні обіцяють розповісти під час Українського конопляного ярмарку.

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    Теги: Київ культура ярмарок рослини
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    У Києві відбудеться конопляний ярмарок