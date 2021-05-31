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    Вирощував коноплі у підвалі. На Київщині поліцейські зловили наркоаграрія (фото, відео)

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    Під час обшуку правоохоронці виявили підвішені рослини конопель, які вже сушилися (40 кг) - Вирощував коноплі у підвалі. На Київщині поліцейські зловили наркоаграрія (фото, відео)
    Під час обшуку правоохоронці виявили підвішені рослини конопель, які вже сушилися (40 кг)
    Фото: Нацполіція

    Вартість вилученої наркосировини за цінами «чорного ринку» сягає близько 8 млн грн

    Мешканець села Петрушки Бучанського району Київщини у підвалі власного будинку облаштував два приміщення під вирощування наркотичних рослин у штучних умовах. Його незаконну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції.

    Незаконне вирощування рослин конопель організував 54-річний чоловік. Нарколабораторію з вирощування конопель він обладнав спеціальним приладдям: датчиками температури і вологості, освітленням, лампами обігріву та вентиляторами для сушіння.

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    Вирощував коноплі у підвалі. На Київщині поліцейські зловили наркоаграрія (фото, відео)
    Вирощував коноплі у підвалі. На Київщині поліцейські зловили наркоаграрія (фото, відео)
    Вирощував коноплі у підвалі. На Київщині поліцейські зловили наркоаграрія (фото, відео)

    Під час обшуку домоволодіння правоохоронці виявили підвішені рослини конопель, які вже сушилися (40 кг), та 25 одиниць різного обладнання для їх вирощування.

    Вартість вилученої наркосировини за цінами «чорного ринку» сягає близько 8 млн грн.

    Після отримання результатів дослідження вирішуватиметься питання про повідомлення чоловіку підозри у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина наркотики
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    Вирощував коноплі у підвалі. На Київщині поліцейські зловили наркоаграрія (фото, відео)