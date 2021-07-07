«Сію-вію, сію-вію конопелечки». Чому потрібно оберігати цю корисну рослину

На землі не існує видів дерев чи рослин з таким екологічним потенціалом, як у конопель

Конопля – дуже корисна рослина, яка використовується в різних важливих сферах життя

На землі не існує видів дерев чи рослин з таким екологічним потенціалом, як у конопель. Більше 30 тис. продуктів можуть бути виготовленими з цієї рослини. Журналістка Валентина Коваленко у Facebook написала про використання коноплі у різних галузях.

«Колись коноплі були однією з основних сільськогосподарських культур. Ще у першій половині XX століття посіви конопель мали стратегічне значення, займаючи друге місце після нафти. Від 10-го до 19-го сторіччя коноплі були найпоширенішою сільськогосподарською культурою світу і сировиною для багатьох галузей промисловості. Волокно для тканин і такелажу, лампова олія для освітлення, папір, ліки та їжа», – розповіла журналістка.

80% всього текстилю, білизни, та інших тканин до 1820 року виготовлялось із конопель. Папір для підручників до кінця XIX ст. також виробляли з цієї рослини. Крім того, майже всі перші Біблії, мапи, схеми, прапори були виготовлені з тих же конопель.

Валентина Коваленко нагадала, що чудове масло з насіння конопель використовували і в їжі, і для лампад, і найкраща оліфа теж з нього. «Мотузки, канати для будівництва та суднобудування і в країні, і дуже багато вивозилося на експорт, а тканини які шовковисті та міцні! Американці досі в паперову масу для доларів використовують коноплі!» – навела журналістка цікавий факт.

До того ж з цієї рослини виготовляють чудові знеболюючі препарати. Також у давні часи щілини між колодами конопатили клоччям з конопель.

В Україні є назви українських сіл – Конопельки; пташка співоча – коноплянка.

А в чудових українських піснях скільки разів зустрічаються конопельки: «Занадився журавель, журавель, до бабиних конопель, конопель...», «Од Києва до Лубен насіяла конопель», «На вулиці не була, конопельки терла, не бачила джигуна, трохи я не вмерла».

«Ця корисна сільськогосподарська рослина на початку ХХ ст. стала потужним конкурентом бавовні, ось і розправилися з нею... Занепад цієї галузі виробництва пов’язують, зокрема, ще й із зарахуванням конопель до категорії наркотичних рослин (Єдиною Конвенцію ООН про наркотичні речовини 1961 р.)», – підсумувала Коваленко.

Додамо, що під будівлею «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві представники забудовник зрізали 30-річний виноград, який обплітав фасад.

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