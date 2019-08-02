На Буковині у 240 га кукурудзи поліція знайшла посіви коноплі (відео)
Посіви конопель було виявлено у селі Костичани Новоселицького району
Загалом правоохоронці вилучили майже 9300 кущів конопель
На Буковині Управління протидії наркозлочинності вилучило з поля понад 9 тисяч кущів конопель. Десять незаконних посівів нарковмісних рослин були заховані серед кукурудзи на полі площею приблизно 240 гектарів.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Посіви конопель було виявлено у селі Костичани Новоселицького району.
«Отримавши інформацію про масштабне культивування конопель у селі Костичани, поліцейські залучили прилади аеророзвідки для обстеження території. Нелегальні посіви нарковмісних рослин виявлено на території земельних паїв, які орендує приватне підприємство. Десять ділянок з коноплями знаходилися приблизно на відстані 100 метрів одна від одної», - розповіли в поліції.
Загалом правоохоронці вилучили майже 9300 кущів конопель. Зразки вилучених рослин направлено на експертизу до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вказаного злочину. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що у Солом'янському районі Києва місцевий мешканець облаштував на своєму подвір’ї плантацію конопель і маку.