У Києві відбудуться безкоштовні тренінги домедичної допомоги: деталі

Тренінги з домедичної допомоги триватимуть сьогодні з 13:00 до 17:00 на станціях метро Києва

Тренінги будуть проводитися на 12 станціях метро

18 листопада на станціях столичного метрополітену працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вчергове навчатимуть киян основ домедичної допомоги при невідкладних станах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Директорка Департаменту охорони здоров’я столичної адміністрації Валентина Гінзбург закликала киян долучатися до навчань, що проходитимуть у формі коротких тренінгів.

«Програма складена таким чином, щоб за короткий час навчити людину основних навичок надання домедичної допомоги. Правильно оцінити стан постраждалого, надати допомогу при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо», – розповіла Гінзбург.

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Чиновниця зазначила, що в деяких ситуаціях не потрібно бути дипломованим медиком, щоб врятувати людині життя. А ситуації, коли стануть у нагоді отримані навички, можуть несподівано статися абсолютно з кожним, особливо з урахуванням воєнного стану.

«Багато з наших медиків «швидких» мають історії, коли протриматися до їхнього приїзду постраждалому допомогло саме те, що поряд опинилася людина, яка знала, як зупинити кров або провести серцево-легеневу реанімацію. У вас є всі шанси одного разу також врятувати чиєсь життя», – наголосила вона

Тренінги триватимуть 18 листопада з 13:00 до 17:00 на станціях метрополітену:

станція метро «Університет» (проміжний вестибюль);

станція метро «Дружби народів» (перехід);

станція метро «Шулявка» (проміжний вестибюль);

станція метро «Арсенальна» (проміжний вестибюль);

станція метро «Печерська» (проміжний вестибюль);

станція метро «Дорогожичі» (проміжний вестибюль);

станція метро «Олімпійська» (проміжний вестибюль);

станція метро «Палац «Україна» (вестибюль перед турнікетом)

станція метро «Театральна» (перехід);

станція метро «Площа Льва Толстого» (вестибюль перед турнікетом);

станція метро «Позняки» (балкон над платформою);

станція метро «Героїв Дніпра» (вестибюль перед турнікетом).

У Департаменті охорони здоров’я наголошують, що всі тренери – досвідчені спеціалісти та педагоги, які постійно навчають майбутніх медиків та ведуть курси підвищення кваліфікації для лікарів, фельдшерів і медичних сестер.

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Нагадаємо, раніше у Центрі журналістської солідарності в Чернівцях журналістів навчали користуватися тактичною аптечкою. Участь у заході взяли місцеві журналісти, а також колеги-переселенці, які тут зупинилися.