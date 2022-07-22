Військова лікарка навчала журналістів користуватися тактичною аптечкою (фото)

Наступний тренінг в чернівецькому Центрі журналістської солідарності буде присвячений психологічній допомозі в умовах війни

Наступний тренінг в чернівецькому Центрі журналістської солідарності буде присвячений психологічній допомозі в умовах війни

Учасники тренінгу вчилися накладати турнікет та фіксувати переломи

У Центрі журналістської солідарності в Чернівцях журналістів навчали користуватися тактичною аптечкою. Участь у заході взяли місцеві журналісти, а також колеги-переселенці, які тут зупинилися, повідомляє НСЖУ.

«Ми запросили військову лікарку Анну Марчук продемонструвати журналістам, як правильно використовувати кожний предмет, який є в аптечці, а також розповісти, що треба робити в критичній ситуації, коли виникла загроза життю і здоров’ю, – розповідає координатор чернівецького Центру журналістської солідарності Володимир Бобер, керівник обласного осередку НСЖУ. – Центри журналістської солідарності, отримавши тактичні аптечки від міжнародних партнерів, передали їх адресно обласним осередкам НСЖУ у прифронтові міста – Миколаїв, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одесу, для тих наших колег, хто безпосередньо працює в зонах бойових дій і на небезпечних територіях».

Анна Марчук має багаторічний досвід роботи медиком в зонах активних бойових дій, на прифронтових територіях ще з 2014 року.

«Найголовніше – це зупинити кровотечу. Діяти треба дуже швидко, бо при артеріальній кровотечі (а ви її одразу впізнаєте) у вас в запасі є всього 5-7 хвилин. Основний принцип накладання джгута і пов’язки – чим більше закрити рану і туго її перев’язати», – розповіла вона учасникам тренінгу.

Кожний учасник тренінгу спробував власноруч накласти кровоспинний турнікет, правильно зафіксувати шину на місці удаваного перелому кістки, дізнався, для чого потрібний перманентний маркер, як користуватися торакальною наліпкою, компресійною і черевною пов’язкою. А також як вивести людину з травматичного шоку і стресу, ефективно обігріти пораненого за допомогою термоковдри, щоб зберегти йому життя.

«Надзвичайно потрібні знання і навички, які можуть стати у нагоді в будь-який момент», – зазначає Олександр Кузьмінський, журналіст з Маріуполя, який пройшов через страшні ризики евакуації з окупованого міста і зараз працює в Чернівцях.

Наступний тренінг в чернівецькому Центрі журналістської солідарності буде присвячений психологічній допомозі в умовах війни.

«Зберегти життя журналістів – ось пріоритетне завдання для нашої спілки з перших днів цієї війни, – наголошує перша секретар НСЖУ Ліна Кущ. – Для цього, зокрема, Національна спілка журналістів України спрямувала усі зусилля , щоб через міжнародних партнерів забезпечити українських журналістів засобами персонального захисту – касками, бронежилетами, а також тактичними аптечками. Велику їх партію нам передала правозахисна організація зі Швеції Civil Rights Defenders, яка підтримує захисників прав людини по всьому світу. Ці аптечки укомплектовані всіма необхідним для надання першої медичної допомоги. Важливо, щоб кожний медійник був озброєний знаннями, як ними користуватися».

Центри журналістської солідарності діють на базі обласних організацій НСЖУ в Івано-Франківську, Львові та Чернівцях і надають різноманітну допомогу журналістам, які через війну вимушені були покинути місце роботи і постійного проживання. Звернутися до центрів можна через діють на базі обласних організацій НСЖУ в Івано-Франківську, Львові та Чернівцях і надають різноманітну допомогу журналістам, які через війну вимушені були покинути місце роботи і постійного проживання. Звернутися до центрів можна через анкету

Завдяки спільним зусиллям НСЖУ, ЮНЕСКО та організації «Репортери без кордонів», українські медійники, які висвітлюють пов’язані з війною події і перебувають у зонах підвищеного ризику, отримують захисне спорядження.

Анкету-заявку на засоби індивідуального захисту – бронежилети і аптечки можна надіслати за посиланням.

Раніше колеги написали пісню про загиблого журналіста – телеведучого Каріма Гуламова, який 17 липня загинув на фронті.

Нагадаємо, журналіст автомобільного видання InfoCar і захисник Микола Рачок загинув на фронті. Він боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомлялося, медійники прифронтового Миколаєва віддали в міський госпіталь частину гуманітарної допомоги, що надійшла їм від журналістів Прикарпаття.