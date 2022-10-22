Кияни взимку на кілька тижнів можуть залишитись без тепла, – КМДА

Мережа централізованого опалення Києва може бути виведена з ладу в результаті удару ракет чи безпілотників

Київська міська державна адміністрація допускає, що Київ узимку може залишитися без централізованого опалення на кілька днів чи тижнів. Про це повідомив заступник голови міської адміністрації Петро Пантелеєв у інтерв’ю «Економічній правді».

«Така вірогідність є. Вона повʼязана не з дефіцитом газу чи технологічними питаннями, а з тим, що ворог полює на наші інфраструктурні обʼєкти, руйнує енергетичні об’єкти», – сказав Пантелеєв.

Зазначається, що мережа централізованого опалення може бути виведена з ладу в результаті удару ракет чи безпілотників по місту, але Київ готується до таких ситуацій.

«Погода буде не дуже холодна, для економії газу можна було б почекати (з опалювальним сезоном, – ред.), але як би ми не просили, люди обігріваються електроприладами. Це перевантажує систему, у якій катастрофічно не вистачає електроенергії», – пояснив заступник голови.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочався опалювальний сезон, враховуючи похолодання та необхідність зменшити навантаження на систему електропостачання. Водночас, за розпорядженням НЕК «Укренерго», сьогодні у Києві з 8:38 почалися стабілізаційні відключення світла.

Додамо, що сьогодні Росія здійснила масований обстріл України. Без світла в Україні залишились більше мільйона абонентів.