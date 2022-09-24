КМДА повідомила, як працюватимуть столичні школи взимку

Зима буде складною, і в разі відключень треба бути готовими йти на дистанційку

У Києві до зимового сезону готові 99% садків та шкіл. Температура в класах шкіл очікується в межах 17-20 градусів тепла. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає «Вечірній Київ».

Мондриївський зазначив, що найкраще до опалювального сезону у закладах освіти підготувались Оболонський, Святошинський, Солом’янський, Дніпровський, Голосіївський та Шевченківський райони. У них – 100% готовності. На відсоток відстає Дарницький. На кілька відсотків – Подільський і Печерський.

Температура в класних кімнатах очікується в межах 17-20°C, в спортивних залах 15-17°C.

«Прекрасно розумію, що всіх батьків – особливо тих, хто пережив холодний екстрим у школах у 90-ті роки минулого століття – цікавить, що з опаленням в школах та дитсадках. Зараз це одне з найчастіших питань після – «Як там з укриттями?», – зазначає заступник голови КМДА.

Зазначається, що зима буде складною, і в разі відключень треба бути готовими йти на дистанційку.

Нагадаємо, російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.

В Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки окупанти знищили інфраструктуру для цього.