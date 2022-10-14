КМДА повідомила, як працюватимуть навчальні заклади столиці наступного тижня

Ті, хто не може або не бажає ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно

Заклади освіти працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей – вирішуватимуть батьки

Заклади освіти Києва з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі: доступні будуть і онлайн, і офлайн форми навчання. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Це стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти», – йдеться в повідомленні.

Ті, хто ходив раніше у школи, садочки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання. Проте ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступний тиждень ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно.

«Заклади освіти працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки», – додали в адміністрації.

Нагадаємо, 10 та 11 жовтня зранку Україна зазнала масштабної ракетної атаки зі сторони Росії. Як відомо, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.