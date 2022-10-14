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КМДА повідомила, як працюватимуть навчальні заклади столиці наступного тижня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
КМДА повідомила, як працюватимуть навчальні заклади столиці наступного тижня
Ті, хто не може або не бажає ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно
фото ілюстративне

Заклади освіти працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей – вирішуватимуть батьки

Заклади освіти Києва з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі: доступні будуть і онлайн, і офлайн форми навчання. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Це стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти», – йдеться в повідомленні.

Ті, хто ходив раніше у школи, садочки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання. Проте ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступний тиждень ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно.

«Заклади освіти працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки», – додали в адміністрації.

Нагадаємо, 10 та 11 жовтня зранку Україна зазнала масштабної ракетної атаки зі сторони Росії.  Як відомо, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Теги: школа навчання Київ Україна росія війна

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