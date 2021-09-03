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    У Києві відкрили інтерактивну виставку на честь 25-річчя гривні

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    На виставці представлено 18 інтерактивних стендів про історію гривні - У Києві відкрили інтерактивну виставку на честь 25-річчя гривні
    На виставці представлено 18 інтерактивних стендів про історію гривні
    Фото: uatv.ua

    На виставці працює аудіогід, записаний співробітниками Нацбанку

    У Києві на Контрактовій площі з нагоди 25-річчя гривні відкрилась виставка «Музей гривні просто неба». Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

    На виставці можна дізнатись багато цікавих фактів про гривню. Також на виставці є аудіогід, записаний співробітниками Нацбанку.

    «Виставка працюватиме весь вересень, гіди Національного банку безкоштовно проводитимуть екскурсії та квести, розкажуть цікаву історію становлення українських грошей, про захист і склад матеріалу, про друк банкнот та карбування монет, про видатних постатей на нашій грошовій одиниці та ще багато цікавого», – зазначив очільник НБУ Кирило Шевченко.

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    У Києві відкрили інтерактивну виставку на честь 25-річчя гривні
    У Києві відкрили інтерактивну виставку на честь 25-річчя гривні
    У Києві відкрили інтерактивну виставку на честь 25-річчя гривні
    У Києві відкрили інтерактивну виставку на честь 25-річчя гривні
    У Києві відкрили інтерактивну виставку на честь 25-річчя гривні
    У Києві відкрили інтерактивну виставку на честь 25-річчя гривні

    Виставка відбувається в межах відзначення 30-річчя Незалежності України та присвячена 25-тій річниці проведення грошової реформи, що ознаменувала введення в обіг національної грошової одиниці – гривні.

    На ній представлено 18 інтерактивних стендів про історію гривні, створення сучасної української валюти, готівкову та безготівкову гривню.

    Також до Дня народження гривні НБУ та Міністерство освіти і науки ініціювали проведення в усіх школах України тематичного уроку, під час якого учням розкажуть про банкноти та монети, історію гривні та грошову реформу 1996 року. Конспекти та презентації для вчителів і робочі зошити для учнів початкової, середньої та старшої школи розробили співробітники Нацбанку.

    Виставка триватиме з 2 до 30 вересня 2021 року. Вхід вільний та безкоштовний.

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    Теги: Міністерство освіти і науки гроші музей виставка Кирило Шевченко НБУ
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    У Києві відкрили інтерактивну виставку на честь 25-річчя гривні