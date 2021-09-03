У Києві відкрили інтерактивну виставку на честь 25-річчя гривні

На виставці працює аудіогід, записаний співробітниками Нацбанку

У Києві на Контрактовій площі з нагоди 25-річчя гривні відкрилась виставка «Музей гривні просто неба». Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

На виставці можна дізнатись багато цікавих фактів про гривню. Також на виставці є аудіогід, записаний співробітниками Нацбанку.

«Виставка працюватиме весь вересень, гіди Національного банку безкоштовно проводитимуть екскурсії та квести, розкажуть цікаву історію становлення українських грошей, про захист і склад матеріалу, про друк банкнот та карбування монет, про видатних постатей на нашій грошовій одиниці та ще багато цікавого», – зазначив очільник НБУ Кирило Шевченко.

Виставка відбувається в межах відзначення 30-річчя Незалежності України та присвячена 25-тій річниці проведення грошової реформи, що ознаменувала введення в обіг національної грошової одиниці – гривні.

На ній представлено 18 інтерактивних стендів про історію гривні, створення сучасної української валюти, готівкову та безготівкову гривню.

Також до Дня народження гривні НБУ та Міністерство освіти і науки ініціювали проведення в усіх школах України тематичного уроку, під час якого учням розкажуть про банкноти та монети, історію гривні та грошову реформу 1996 року. Конспекти та презентації для вчителів і робочі зошити для учнів початкової, середньої та старшої школи розробили співробітники Нацбанку.

Виставка триватиме з 2 до 30 вересня 2021 року. Вхід вільний та безкоштовний.