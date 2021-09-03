«Приватбанк» на п'ять годин призупинить роботу: що та коли не працюватиме

Вночі проводитиметься оптимізація процесингу «Приватбанку»

Державний «Приватбанк» попередив клієнтів про обмеження в роботі сервісів й неможливість здійснення операцій у ніч на 4 вересня. Як повідомляється на сторінці банку в Facebook, сьогодні вночі з 1:00 до 6:00 проводитиметься оптимізація процесингу.

«Тимчасово не працюватимуть транзакції по картках, Приват24 для фізосіб та бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку. Ми проводимо такі роботи, аби ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко та без проблем, а «Приват» витримав будь-які навантаження», – йдеться у повідомленні.

Клієнтів банку закликають потурбуватися про готівку завчасно й перепрошують за незручності.

Зазначимо, уряд готується продавати «Приватбанк» частинами.

Нагадаємо, 11 серпня уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».

У грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав «Приватбанк» юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов безпосередньо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «Приватбанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.