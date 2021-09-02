Голова Нацбанку розповів, скільки грошей «ходять» по руках

Обсяг гривні в готівковому обігу зріс до 594 млрд грн

В Україні збільшився обсяг готівки. Від початку 2021 року він виріс на 36 мільярдів. Про це повідомив глава Нацбанку Кирило Шевченко на відкритті «Музею гривні під відкритим небом».

«Банкноти в обігу складають 590 млрд грн загальною кількістю 2,9 млрд штук, монети – 4 млрд грн, 13,8 млрд штук», – сказав Шевченко.

Згідно з даними Нацбанку, на кінець липня готівка поза банками становила 548,62 млрд грн, в касі банків – 45,97 млрд грн, тоді як на початок року відповідно 516,09 млрд грн й 42,4 млрд грн, а сумарний їх обсяг за сім місяців зріс на 6,5%.

У минулому році обсяг готівки в обігу підскочив на третину, або на 133,4 млрд грн – до 558,5 млрд грн.

Днями стало відомо, скільки грошей в Україну переказали заробітчани.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що орієнтовна кількість неврахованих державою «тіньових» заробітків, які українські платники податків не показують державі, сягає 50 млрд грн.

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