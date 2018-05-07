У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)

Абраменко зробив завершальний акорд у висадженні панно

У Києві сьогодні, 7 травня, урочисто відкрили квіткову клумбу «Олімпійське золото» на честь чемпіона з фристайлу 23-х Зимових Олімпійських Ігор в Південній Кореї -2018 року Олександра Абраменка. Квіткове панно на транспортній розв'язці біля метро «Лівобережна» створили працівники Комунального підприємства з утримання



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Квіткове панно «Олімпійське золото»

Абраменко зробив завершальний акорд у висадженні панно

У Києві сьогодні, 7 травня, урочисто відкрили квіткову клумбу «Олімпійське золото» на честь чемпіона з фристайлу 23-х Зимових Олімпійських Ігор в Південній Кореї -2018 року Олександра Абраменка.

Квіткове панно на транспортній розв'язці біля метро «Лівобережна» створили працівники Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району в рамках Національної громадської кампанії «Спільна Олімпійська Перемога».

Як повідомляє КО «Київзеленбуд», символічно Абраменко зробив завершальний акорд у висадженні панно, власними руками висадивши квітку бегонії.

Дизайн клумби розроблений фахівцями КП УЗН Дніпровського району. Загальна площа клумби - 65 м2. Тут висадили квіти: бегонія, цинерарія, альтернатера та ін. Загалом близько 14 тисяч квітів. Вони висаджені таким чином, що зображують фристайліста, схили та олімпійську емблему.

«Цей яскравий символ перемоги Олександра Абраменка буде радувати красою й оригінальністю мешканців району і гостей міста, а разом з тим нагадуватиме про перемогу олімпійського спортсмена», - зазначили в КО «Київзеленбуд».