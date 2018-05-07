  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)

    Абраменко зробив завершальний акорд у висадженні панно
    У Києві сьогодні, 7 травня, урочисто відкрили квіткову клумбу «Олімпійське золото» на честь чемпіона з фристайлу 23-х Зимових Олімпійських Ігор в Південній Кореї -2018 року Олександра Абраменка. Квіткове панно на транспортній розв'язці біля метро «Лівобережна» створили працівники Комунального підприємства з утримання
    • Сьогодні, 13:46
    • Розсилка
    Квіткове панно&nbsp;&laquo;Олімпійське золото&raquo;&nbsp;
    Квіткове панно «Олімпійське золото» 

    Абраменко зробив завершальний акорд у висадженні панно

    У Києві сьогодні, 7 травня, урочисто відкрили квіткову клумбу «Олімпійське золото» на честь чемпіона з фристайлу 23-х Зимових Олімпійських Ігор в Південній Кореї -2018 року Олександра Абраменка.

    Квіткове панно на транспортній розв'язці біля метро «Лівобережна» створили працівники Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району в рамках Національної громадської кампанії «Спільна Олімпійська Перемога». 

    Як повідомляє КО «Київзеленбуд», символічно Абраменко зробив завершальний акорд у висадженні панно, власними руками висадивши квітку бегонії.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)
    У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)
    У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)
    У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)
    У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)
    У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)
    У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)
    У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)
    У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)
    У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)
    У Києві відкрили клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)

    Дизайн клумби розроблений фахівцями КП УЗН Дніпровського району. Загальна площа клумби - 65 м2. Тут висадили квіти: бегонія, цинерарія, альтернатера та ін. Загалом близько 14 тисяч квітів. Вони висаджені таким чином, що зображують фристайліста, схили та олімпійську емблему.

    «Цей яскравий символ перемоги Олександра Абраменка буде радувати красою й оригінальністю мешканців району і гостей міста, а разом з тим нагадуватиме про перемогу олімпійського спортсмена», - зазначили в КО «Київзеленбуд».

    Читайте також
    Київ Олександр Абраменко Київзеленбуд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ