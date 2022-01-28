У Києві відкривається виставка, присвячена легендарній постановці Романа Віктюка (фото)

У 1991 році в театрі імені Лесі Українки Романом Віктюком була поставлена вистава «Дама без камелій»

Виставка працюватиме з 30 січня

У Києві в Музеї актриси Марії Заньковецької покажуть світлини, афіші та ескізи костюмів до спектаклю «Дама без камелій» Романа Віктюка, що була презентована у 1991 році. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

У Театрі імені Лесі Українки 30 років тому була поставлена вистава «Дама без камелій» за п’єсою англійського драматурга Т. Реттігана режисером Романом Віктюком.

Виставка «Віктюк, Vivat» – реквієм-спогад про легендарну виставу, в якій були задіяні актори: Ада Роговцева, Лариса Кадочнікова, Людмила Погорєлова, Ольга Сумська, Олег Ісаєв, Дмитро Лалєнков, Евген Паперний, Ксенія Ніколаєва, Станіслав Москвін і Володимир Задніпровський.

Виставка презентує: ескізи костюмів до спектаклю «Дама без камелій», які створив знаний сценограф Андрій Александрович-Дочевський, та декілька світлин з реалізації проєктів костюмів. Вона працюватиме з 30 січня.

На виставці також представлять плакати Андрія Александровича-Дочевського до вистави «Священні чудовиська», що її Роман Віктюк поставив у цьому ж таки театрі 1988 року за п’єсою Жана Кокто, а в другій редакції – в антрепризі Ади Роговцевої в Театрі на Подолі в 1995-му.

Цей проєкт є своєрідним подарунком Роману Григоровичу Віктюку до 85-річчя. Нагадаємо, режисер пішов з життя 17 листопада 2020 року.

«Я вважаю, що нинішній час вимагає, щоб у виставі було кілька змістовних пластів. Одна частина публіки стежить тільки за сюжетом, інша – за формою, за естетикою. Повинно бути кілька «поверхів»: суто сюжетний, етичний, естетичний. Повинна бути блискуча, немов дорога цукерка, форма, під цим блискучим папірцем – смачні «карамель», «шоколад» тощо. А вже всередині цієї привабливої цукерки – «отрута», яка нам потрібна. Відомо, що отрутою при точному дозуванні можна лікувати багато різних хвороб», – поділився в одному з інтерв’ю Роман Віктюк.

Нагадаємо, відомий театральний режисер Роман Віктюк помер на 85 році життя 17 листопада 2020 року.