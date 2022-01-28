У Києві псевдоадвокат «розвів» клієнта на 2 млн грн
Іноземцю пообіцяли, що звільнять його друга з СІЗО
У Голосіївському районі Києва схопили чоловіка, який під виглядом адвоката виманив у клієнта велику суму грошей. Про це повідомляє пресслужбаКиївської міської прокуратури.
Потерпілим виявився іноземець, який передав за «послуги» близько двох мільйонів гривень у доларах і українській валюті. Станом на 26 січня, шахрай вже знаходиться під домашнім арештом,
Потерпілий розшукував адвоката для свого товариша, який перебуває в СІЗО за підозрою в умисному вбивстві. Шахрай пообіцяв «клієнту», що «домовиться» про звільнення заарештованого під заставу.
Псевдоадвокат виманював гроші частинами – спочатку 500 доларів «завдатку», потім ще 30 тисяч, потім більше і більше. Всього іноземець передав шахраєві 56 тисяч доларів і 667 тисяч гривень.
«Щоб переконати іноземця у виконанні домовленостей псевдоадвокат, користуючись юридичною необізнаністю останнього, надсилав фотографії копій документів, що нібито стосувалися кримінального провадження», – йдеться в повідомленні прокуратури.
Коли 44-річного шахрая викрили правоохоронці, у нього вдома знайшли підроблені штампи та печатки органів судової системи та виконавчої влади. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.