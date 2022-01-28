У п'ятницю Київ скували масштабні пробки: де важко проїхати
На правому березі тягучка утворилася в основному в центрі столиці
У п'ятницю, 28 січня зранку Київ скували затори. Рух сповільнено на мостах через Дніпро та на основних магістралях у центрі міста. Про це свідчать дані сервісу Google Maps.
На правому березі тягучка утворилася в основному в центрі столиці. Так рух ускладнено на:
- проспекті Валерія Лобановського,
- вулиці Хрещатик,
- проспекті Перемоги,
- проспекті Степана Бандери.
Також, складно проїхати на вулицях:
- Вадима Гетьмана,
- Дегтярівській,
- Великій Васильківській,
- Олени Теліги,
- В'ячеслава Чорновола,
- Юрія Іллєнка,
- Польовий,
- Кирилівській,
- Лук'янівській.
Рух ускладнено на Броварському проспекті, Миколи Бажана, біля станції метро «Лісова».
По вулиці Анни Ахматової рух трохи ускладнений, але все ж поки проїхати без особливих пробок є можливість.
Що стосується мостів, то практично всі переправи в легкому доступі для водіїв. Міст Патона рухається, і навіть Південний міст світиться суцільною зеленою, що величезна рідкість. На даний момент поки ще є можливість спокійно проїхати по мосту Метро. Однак ситуація незабаром може змінитися.
Нагадаємо, 27 січня Проспект перемоги став у пробках через масштабну ДТП.