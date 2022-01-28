  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У п'ятницю Київ скували масштабні пробки: де важко проїхати

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рух сповільнено на основних магістралях у центрі міста - У п'ятницю Київ скували масштабні пробки: де важко проїхати
    Рух сповільнено на основних магістралях у центрі міста
    фото: з відкритих джерел

    На правому березі тягучка утворилася в основному в центрі столиці

    У п'ятницю, 28 січня зранку Київ скували затори. Рух сповільнено на мостах через Дніпро та на основних магістралях у центрі міста. Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

    На правому березі тягучка утворилася в основному в центрі столиці. Так рух ускладнено на:

    • проспекті Валерія Лобановського,
    • вулиці Хрещатик,
    • проспекті Перемоги,
    • проспекті Степана Бандери.

    Також, складно проїхати на вулицях:

    • Вадима Гетьмана,
    • Дегтярівській,
    • Великій Васильківській,
    • Олени Теліги,
    • В'ячеслава Чорновола,
    • Юрія Іллєнка,
    • Польовий,
    • Кирилівській,
    • Лук'янівській.

    Рух ускладнено на Броварському проспекті, Миколи Бажана, біля станції метро «Лісова».

    По вулиці Анни Ахматової рух трохи ускладнений, але все ж поки проїхати без особливих пробок є можливість.

    Що стосується мостів, то практично всі переправи в легкому доступі для водіїв. Міст Патона рухається, і навіть Південний міст світиться суцільною зеленою, що величезна рідкість. На даний момент поки ще є можливість спокійно проїхати по мосту Метро. Однак ситуація незабаром може змінитися.

    Нагадаємо, 27 січня Проспект перемоги став у пробках через масштабну ДТП.

    Теги: ДТП Київ метро Google Хрещатик пробки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У п'ятницю Київ скували масштабні пробки: де важко проїхати