У п'ятницю Київ скували масштабні пробки: де важко проїхати

На правому березі тягучка утворилася в основному в центрі столиці

У п'ятницю, 28 січня зранку Київ скували затори. Рух сповільнено на мостах через Дніпро та на основних магістралях у центрі міста. Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

На правому березі тягучка утворилася в основному в центрі столиці. Так рух ускладнено на:

проспекті Валерія Лобановського,

вулиці Хрещатик,

проспекті Перемоги,

проспекті Степана Бандери.

Також, складно проїхати на вулицях:

Вадима Гетьмана,

Дегтярівській,

Великій Васильківській,

Олени Теліги,

В'ячеслава Чорновола,

Юрія Іллєнка,

Польовий,

Кирилівській,

Лук'янівській.

Рух ускладнено на Броварському проспекті, Миколи Бажана, біля станції метро «Лісова».

По вулиці Анни Ахматової рух трохи ускладнений, але все ж поки проїхати без особливих пробок є можливість.

Що стосується мостів, то практично всі переправи в легкому доступі для водіїв. Міст Патона рухається, і навіть Південний міст світиться суцільною зеленою, що величезна рідкість. На даний момент поки ще є можливість спокійно проїхати по мосту Метро. Однак ситуація незабаром може змінитися.

Нагадаємо, 27 січня Проспект перемоги став у пробках через масштабну ДТП.