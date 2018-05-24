У Києві відкрився «Фестиваль плавучих клумб» (фотогалерея)

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Плавучі клумби в озері парку «Орлятко» радують киян витонченим дизайном

У четвер, 24 травня, в парку «Орлятко» у Києві відбулося урочисте відкриття другого «Фестивалю плавучих клумб».

Спеціально до Дня Києва 10 унікальних дизайнерських клумб стали прикрасою парку «Орлятко».

Минулого року було проведено перший «Фестиваль плавучих клумб» у парку «Перемога», і це стало доброю щорічною традицією від КО «Київзеленбуд», повідомляє прес-служба організації.

«Плавучі клумби – імпровізовані острівці, які засаджені декоративними рослинами, останнім часом придбали небувалу популярність. Незвичайні квітники, дрейфуючі по водній гладі або зафіксовані на певному місці, визнані світовим трендом ландшафтного дизайну», - зазначила в.о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Наталія Бєлоусова.

Під час створення клумб використали інертні матеріали. Для висадки квітів взято торф’яну суміш. Окрім того, закріплено гніт (тканина, що добре вбирає вологу) для кращої подачі води до квітів. Висадили такі квіти: бегонія, колеуси, петунії, цинерарії, арегатум та ін. Окрім незвичайності, плаваюча клумба має ряд переваг, таких як: слугує фільтром, який очищає водойму і не дає розростатися водоростям.

Під час відкриття були визначені переможці у номінаціях: «Витончений дизайн», «Ініціативність», «Креативність». «Приз глядацьких симпатій» отримає клумба району, яка набере найбільше голосів в голосуванні, яке буде запущено найближчим часом.

Нагадаємо, на початку квітня повідомлялося, що водоймище у центрі парку «Орлятко» Солом'янського району знаходиться в украй плачевному стані. На поверхні плавають пляшки, поліетилен і залишки їжі.