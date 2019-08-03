У Києві відкрився музей «Становлення української нації»



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У музеї представлені понад 100 воскових фігур видатних українців від Княгині Ольги до сучасних видатних постатей

У Києві з 3 серпня починає працювати музей «Становлення української нації», в якому представлені понад 100 воскових фігур видатних українців. Про це йдеться на сторінці заходу у Fаcebook.

«100 фігур видатних українців від Княгині Ольги до сучасних видатних постатей нашої держави. Всі історичні сюжети в нашому музеї відтворені за описами істориків і підтверджені науковими організаціями. Зовнішній вигляд історичних постатей, їхній вік та одяг відповідають тому часу, коли відбувалась подія, показана в сюжеті, або тому періоду, коли вони були на піку своєї слави чи в період найбільшого піднесення. Тепер кожен на власні очі зможе побачити як виглядали козаки, Тарас Шевченко, Леся Українка, Степан Бандера та інші відомі реформатори української нації», - зазначається в інформації про музей.

Фото: facebook.com/events

Загальна площа експозиції становить 1700 квадратних метрів. В музеї можна оглянути 25 сюжетних композицій, де кожну інсталяцію супроводжує інтерактивний аудіо та відео контент, пристрої віртуальної реальності, які дають змогу відчути атмосферу епохи.

Музей працюватиме щодня без вихідних з 9:00 до 20:00 за адресою вул. Лаврська, 27.