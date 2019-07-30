У сільському Будинку культури на Вінниччині знайшли заховане у стіні монпансьє з історичним листом та фото



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Привіт з минулого отримали у селі Могилівка Жмеринського району на Вінниччині

Під час реконструкції вестибюля місцевого Будинку культури із стіни на робітників впала металева коробочка з-під цукерок. У середині селян чекав сюрприз.

«Коли під час демонтажу однієї з плит впала та коробочка, завідувачка будинком культури спочатку подумала, що знайшли скарб. Замріяно почала планувати, за рахунок дорогоцінностей зроблять у БК найкращий ремонт на Вінниччині. Знаєте, як у тому романі Ільфа і Петрова «12-ть стільців». Та коли відкрили коробочку, вона називається монпансьє, а вона була акуратно вимита, вичищена, навіть не проіржавіла, побачили дві фотографії. Ще листа на російській мові датований 1 березня 1989 роком. На зворотному боці було написано українською: «Хай живе вільна Україна!». Та намальований наш тризуб. Це послання залишили батько і син Насиковські. 30 років тому вони проводили ремонт у нашому Будинку культури», - розповідає Юрій Мельник, голова об’єднаної громади села Могилівка.

За словами Юрія Володимировича будівля БК була зведена близько півсотні років тому.

«Останній капітальний ремонт був у 1989 році. Саме тоді, коли Насиковські проводили там роботи. І зрозуміло, що малюючи герб України та бажання, щоб наша країна була вільною, вони ризикували. Такі заклики у ті часи були заборонені. Ми вирішили розшукати цих людей. Але поки марно. Домашній телефон до них не працює, він вимкнутий. Маю адресу. Тому спробую піти до них у гості. Чув таке, що батько начебто у Луганську. На окупованій території. А син може бути тут», - продовжує Мельник.

У Могилівці відремонтований Будинок культури плануємо урочисто відкрити у жовтні.

«І цих чоловіків хочемо запросити на нього. Бо вони вклали душу у те, що робили. Нас порадували. І є ідея зробити аналогічне звернення від себе до нащадків, майбутніх поколінь. Таку собі капсулу часу», - зауважує сільський голова.

Будинок культури у Могилівці знаходиться у самісінькому центрі села. Місцеві кажуть, двері у нього не закриваються до пізнього вечора.

«Бо крім того, що ми знайшли у його стінах такий історичний сюрприз, наш БК має славу місцем культурної революції на селі. Завідувачка Пантя Анна Петрівна відродила тут життя практично з попелу. На сьогоднішній день, для 1500 мешканців різного віку, працює 40 гуртків. Ми зробили шикарну танцювальну залу. Є фітнес для дорослих і для молодших. Діє студія іноземних мов. Робимо глядацьку залу та вестибюль. Плануємо зробити гімнастичну залу та для секції єдиноборств», - радіє Мельник.

У жовтні, коли відбудеться урочисте відкриття відновленого сільського БК, одну з кімнат оснастять під музей історії Могилівки. Експонатами там стануть також фрагменти стіни, під якою знайшли послання від Насиеківських, їх фото та лист.