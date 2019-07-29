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    Радник Зеленського Бородянський має намір створити робочу групу для розробки гуманітарної стратегії

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    Володимир Бородянський - Радник Зеленського Бородянський має намір створити робочу групу для розробки гуманітарної стратегії
    Володимир Бородянський
    Фото: facebook.com

    Володимир Бородянський планує зібрати робочу групу, в якій за кожним напрямом буде закріплено окремого куратора

    Новопризначений позаштатний радник президента Володимир Бородянський має намір створити робочу групу для розробки гуманітарної стратегії. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Моя посада - радник президента з гуманітарних питань... Зараз завдання президента таке: спільно з депутатами, індустрією, експертами, науковим співтовариством - створити гуманітарну стратегію, сформувати конкретну програму дій, підстави для зміни законодавства і появи нового, трансформувати інфраструктуру гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегії», - написав він.

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    Бородянський планує зібрати робочу групу, в якій за кожним напрямом буде закріплено окремого куратора.

    У свою чергу ці куратори сформують свої робочі групи за своїми темами.

    Серед напрямів, за якими вони працюватимуть, Бородянський назвав такі: музеї, заповідники, театри; музика, консерваторії, філармонії, кіно, релігія, бібліотеки, книги; ЗМІ (телебачення, преса, радіо), соціальні медіа та інтернет-видання; інформаційна безпека; спорт, туризм; благодійність.

    Він також сказав, що робочі групи будуть взаємодіяти з освітньою сферою.

    Як повідомлялось, 29 липня Зеленський призначив своїм позаштатним радником колишнього керівника холдингу StarLightMedia та телеканалу СТБ Володимира Бородянського.

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