Радник Зеленського Бородянський має намір створити робочу групу для розробки гуманітарної стратегії



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Володимир Бородянський Фото: facebook.com

Володимир Бородянський планує зібрати робочу групу, в якій за кожним напрямом буде закріплено окремого куратора

Новопризначений позаштатний радник президента Володимир Бородянський має намір створити робочу групу для розробки гуманітарної стратегії. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Моя посада - радник президента з гуманітарних питань... Зараз завдання президента таке: спільно з депутатами, індустрією, експертами, науковим співтовариством - створити гуманітарну стратегію, сформувати конкретну програму дій, підстави для зміни законодавства і появи нового, трансформувати інфраструктуру гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегії», - написав він.

Бородянський планує зібрати робочу групу, в якій за кожним напрямом буде закріплено окремого куратора.

У свою чергу ці куратори сформують свої робочі групи за своїми темами.

Серед напрямів, за якими вони працюватимуть, Бородянський назвав такі: музеї, заповідники, театри; музика, консерваторії, філармонії, кіно, релігія, бібліотеки, книги; ЗМІ (телебачення, преса, радіо), соціальні медіа та інтернет-видання; інформаційна безпека; спорт, туризм; благодійність.

Він також сказав, що робочі групи будуть взаємодіяти з освітньою сферою.

Як повідомлялось, 29 липня Зеленський призначив своїм позаштатним радником колишнього керівника холдингу StarLightMedia та телеканалу СТБ Володимира Бородянського.