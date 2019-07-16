Жена Медведчука позировала на Мальте в коротких шортиках (ФОТО)



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facebook.com/oksana.marchenko.tv

Скандальная украинская телеведущая и журналистка Оксана Марченко, жена политика Виктора Медведчука, устроила виртуальную экскурсию для своих поклонников, показав старинное место, где она отдыхает

Так, сейчас Марченко отдыхает на Мальте, куда отправилась после отпуска в Италии. В основном знаменитость показывает на снимках архитектуру города либо снимает видео.

Однако на днях Оксана опубликовала фотографию, на которой запечатлена сама.

«История Мальты усеяна загадками. Сейчас достаточно понятна та часть её истории, связанная с Мальтийским Орденом Госпитальеров, рыцарями, выходцами из богатых европейских семей, восьми наций, которые изначально собрались в эту организацию, чтобы защищать европейских паломников, идущих в Иерусалим. Изначально Мальту Карл V хотел подарить Ордену, но рыцари понимали, что сегодня подарили, завтра забрали. Поэтому они попросили продать им остров, чтобы иметь официальный договор купли - продажи. В 1560 г. Мальта была куплена за 1 мальтийский сокол. Самое впечатляющее сооружение - это крепость Валетты, столицы республики Мальты», - подписала фото Марченко.

В кадре телеведущая позирует в коротком джинсовом комбинезоне, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру.

«Вся Валетта музей ЮНЕСКО», - завершила свой рассказ телеведущая.

Поклонники в комментариях отметили не только прекрасные формы селебрити, но и ее стиль: «Вам очень идет этот наряд», «Классные фото», «Прям красотка«, «На Мальте красиво, но вы, Оксана, красивее».

Джерело: facebook.com/oksana.marchenko.tv