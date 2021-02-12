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    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)

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    На&nbsp; представлені понад 30 ілюмінаційних локацій, що розкривають таємничий світ Піднебесної - У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    На  представлені понад 30 ілюмінаційних локацій, що розкривають таємничий світ Піднебесної
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Негода не стала на заваді відкриттю всесвітньо відомого фестивалю

    Сьогодні, 12 лютого, на Співочому полі в Києві відкрився Фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

    Тут представлені понад 30 ілюмінаційних локацій, що розкривають таємничий світ Піднебесної, повідомляє кореспондент «Главкома».

    Серед ілюмінацій легендарна теракотова армія, велика китайська стіна, долина квітів, дерево бажань з чарівними пандами, сичуанська опера, персонажі стародавніх китайських казок і легенд.

    Спеціальний гість програми – гігантський Вогняний лев.

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    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (фото, відео)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Також на гостей фестивалю чекають:

    • захоплююча шоу-програма,
    • Fire show,
    • атракціони для дорослих та дітей,
    • майстер-класи та багато інших розваг.

    Фестиваль працюватиме із 17:00 до 22:00 до 28 березня.

    Місце проведення: Співоче поле Печерського ландшафтного парку, вул. Лаврська, 33.

    Нагадаємо, минулого року 14 лютого, у День закоханих, на Співочому полі у Києві відкрився всесвітньо відомий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Під час монтажу інсталяцій було використано близько 15 тисяч лампочок і більше 2 кілометрів шовку. Виставка тривала до 31 березня 2020 року.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з минулорічного фестивалю.

    Теги: Київ Китай виставка фестиваль
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