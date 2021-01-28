Столичний театр Лесі Українки відзначить 150-річчя поетки кількома проєктами

Театр, що носить ім'я славетної поетки, готує вистави та виставку

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки готує декілька проєктів до 150-річчя з дня народження поетки. Про це «Главкому» розповіли в театрі.

Зокрема, відбудеться виставка театральних костюмів у музеї Тараса Шевченка, ювілейна вистава «В полоні пристрастей», імпреза за участю актрис-зірок.

Так, 10 лютого в музеї Тараса Шевченка відкриється виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки, що були поставлені з 1939 по 2002 роки на сцені театру імені Лесі Українки. В рамках проєкту будуть представлені роботи художників – від Анатолія Петрицького до Марії Левитської.

25 лютого відбудеться вистава «В полоні пристрасті» за драмою Лесі Українки «Камінний господар». Це буде 150 вистава з дня прем`єри.

26 лютого на сцені Театру імені Лесі Українки відбудеться вистава «Три кохання» за творами поетки, створена молодими акторами театру до подвійної дати – 150 років з дня народження Лесі Українки та 80 років з дня присвоєння театру імені славетної поетки.

Також у лютому стартує спільний проєкт театру та Радіо «Культура». У радіоефірі вибрані твори Лесі Українки читатимуть актриси Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, зокрема: Лариса Кадочникова, Тетяна Назарова, Ольга Кульчицька, Наталя Доля, Надія Кондратовська та Анна Гринчак.

Леся Українка (справжнє ім’я Лариса Косач), яку називають геніальною дочкою українського народу, красою і гордістю нації, духовним вождем української інтелігенції, народилася 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському.

Самостійно вивчила 11 мов, в тому числі латину і грецьку. Перекладала твори Гомера, Гюго, Байрона, Гейне, Шекспіра. Написала загалом понад 100 власних віршів і 20 драм. Випустила три збірки.

Більшість своїх робіт поетеса публікувала за кордоном Російської імперії – Берліні, Дрездені, Празі, Відні.

Смерть наздогнала українську поетку в місті Сурамі в Грузії 19 липня 1913 року. Їй було 42 роки.

Лесю Українку поховали на Байковому кладовищі в Києві.