Столичний театр Лесі Українки відзначить 150-річчя поетки кількома проєктами
Театр, що носить ім'я славетної поетки, готує вистави та виставку
Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки готує декілька проєктів до 150-річчя з дня народження поетки. Про це «Главкому» розповіли в театрі.
Зокрема, відбудеться виставка театральних костюмів у музеї Тараса Шевченка, ювілейна вистава «В полоні пристрастей», імпреза за участю актрис-зірок.
Так, 10 лютого в музеї Тараса Шевченка відкриється виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки, що були поставлені з 1939 по 2002 роки на сцені театру імені Лесі Українки. В рамках проєкту будуть представлені роботи художників – від Анатолія Петрицького до Марії Левитської.
25 лютого відбудеться вистава «В полоні пристрасті» за драмою Лесі Українки «Камінний господар». Це буде 150 вистава з дня прем`єри.
26 лютого на сцені Театру імені Лесі Українки відбудеться вистава «Три кохання» за творами поетки, створена молодими акторами театру до подвійної дати – 150 років з дня народження Лесі Українки та 80 років з дня присвоєння театру імені славетної поетки.
Також у лютому стартує спільний проєкт театру та Радіо «Культура». У радіоефірі вибрані твори Лесі Українки читатимуть актриси Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, зокрема: Лариса Кадочникова, Тетяна Назарова, Ольга Кульчицька, Наталя Доля, Надія Кондратовська та Анна Гринчак.