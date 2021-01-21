У Музеї на Поштовій можна зробити селфі з українськими гетьманами

У Музеї на Поштовій працює експозиція «Герої козацької України»

У Музеї на Поштовій влаштували виставку, присвячену добі козацької України. Про це повідомили в програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

З нагоди Міжнародного дня музейних селфі на Поштовій влаштували своє свято. На експозиції «Герої козацької України» пропонують не тільки зробити фото з портретами видатних особистостей, а ще й поділитися своїми знаннями про їхній внесок у розвиток Києва та нашої держави.

Попри карантин та негоду відвідувачі є, хоч їх і небагато. «У нас є попит попри холодну погоду. Всіх відвідувачів ми питаємо: «А що ви знаєте про внесок кожної з цих видатних особистостей в історію Києва та України?». І це доволі цікаве спілкування», – розповіла мистецтвознавиця Ольга Рутковська.

Експозиція працює з 17:00 до 22:00 щодня. Люди мають можливість не лише відвідати територію виставки, а й побачити унікальні історичні пам’ятки.

Деякі відвідувачі приходять до музею вже не вперше. Один з гостей розповів, що тут вчетверте, однак йому щоразу по-різному цікаво.

«Уся історія з музею – реальна боротьба реальних людей за збереження нашого минулого, яке, як відомо, визначає майбутнє», – зазначила Арсенія, відвідувачка виставки.

Нагадаємо, на Поштовій площі в 2015 році під час будівництва торгово-розважального центру була розкопана вулиця доби України-Русі (ХI–XII століття). Відтоді ця територія опинилась у центрі конфлікту: інвестор планував збудувати ТРЦ, а науковці виступили за збереження археологічних знахідок. Сьогодні Музей на Поштовій функціонує тільки завдяки активістам і небайдужим киянам.