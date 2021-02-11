У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
В експозиції зібрані унікальні костюми з вистав, поставлених за творами великої української поетеси, починаючи з 1939 року
10 лютого в Національному музеї Тараса Шевченка в Києві відкрилася виставка «Історія в костюмі». Вона присвячена двом значним датам – 150-річчю від дня народження Лесі Українки та 80-річчю від дня присвоєння імені Лесі Українки Національному академічному театру російської драми.
Про це повідомляється на сторінці театру у Facebook.
В експозиції зібрані унікальні костюми з вистав, поставлених у театрі за творами великої української поетеси - з 1939 по наші дні.
«Імена їхніх художників – історія не тільки театру імені Лесі Українки, а й усієї української сценографії. Петрицький, Уманський, Улановський ... І, звичайно ж, Марія Левитська. Її авторству належить одна з найкрасивіших постановок нашого театру - «В полоні пристрастей (Камінний господар)». Костюми з цього спектаклю «діючі», і 25 лютого глядачі їх знову побачать на сцені», – розповіли в Національному академічному театру російської драми імені Лесі Українки.
Як повідомляв «Главком», Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки підготував декілька проєктів до 150-річчя з дня народження поетки.