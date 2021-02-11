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    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)

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    <span lang="UK">Виставка &laquo;Історія в костюмі&raquo; представлена&nbsp;<span lang="UK">в Національному музеї Тараса Шевченка&nbsp;</span></span> - У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    Виставка «Історія в костюмі» представлена в Національному музеї Тараса Шевченка 
    Фото: Театр імені Лесі Українки

    В експозиції зібрані унікальні костюми з вистав, поставлених за творами великої української поетеси, починаючи з 1939 року

    10 лютого в Національному музеї Тараса Шевченка в Києві відкрилася виставка «Історія в костюмі». Вона присвячена двом значним датам – 150-річчю від дня народження Лесі Українки та 80-річчю від дня присвоєння імені Лесі Українки Національному академічному театру російської драми.

    Про це повідомляється на сторінці театру у Facebook.

    В експозиції зібрані унікальні костюми з вистав, поставлених у театрі за творами великої української поетеси - з 1939 по наші дні.

    «Імена їхніх художників – історія не тільки театру імені Лесі Українки, а й усієї української сценографії. Петрицький, Уманський, Улановський ... І, звичайно ж, Марія Левитська. Її авторству належить одна з найкрасивіших постановок нашого театру - «В полоні пристрастей (Камінний господар)». Костюми з цього спектаклю «діючі», і 25 лютого глядачі їх знову побачать на сцені», – розповіли в Національному академічному театру російської драми імені Лесі Українки.

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    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)
    У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)

    Як повідомляв «Главком», Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки підготував декілька проєктів до 150-річчя з дня народження поетки.

    Леся Українка (справжнє ім’я Лариса Косач), яку називають геніальною дочкою українського народу, красою і гордістю нації, духовним вождем української інтелігенції, народилася 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському.
    Самостійно вивчила 11 мов, в тому числі латину і грецьку. Перекладала твори Гомера, Гюго, Байрона, Гейне, Шекспіра. Написала загалом понад 100 власних віршів і 20 драм. Випустила три збірки.
    Більшість своїх робіт поетеса публікувала за кордоном Російської імперії – Берліні, Дрездені, Празі, Відні.
    Смерть наздогнала українську поетку в місті Сурамі в Грузії 19 липня 1913 року. Їй було 42 роки.
    Лесю Українку поховали на Байковому кладовищі в Києві.
    Теги: Київ історія література музей театр виставка
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