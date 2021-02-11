У Києві відкрилась виставка костюмів з вистав за п'єсами Лесі Українки (фото)

Виставка «Історія в костюмі» представлена в Національному музеї Тараса Шевченка

Виставка «Історія в костюмі» представлена в Національному музеї Тараса Шевченка

В експозиції зібрані унікальні костюми з вистав, поставлених за творами великої української поетеси, починаючи з 1939 року

10 лютого в Національному музеї Тараса Шевченка в Києві відкрилася виставка «Історія в костюмі». Вона присвячена двом значним датам – 150-річчю від дня народження Лесі Українки та 80-річчю від дня присвоєння імені Лесі Українки Національному академічному театру російської драми.

Про це повідомляється на сторінці театру у Facebook.

В експозиції зібрані унікальні костюми з вистав, поставлених у театрі за творами великої української поетеси - з 1939 по наші дні.

«Імена їхніх художників – історія не тільки театру імені Лесі Українки, а й усієї української сценографії. Петрицький, Уманський, Улановський ... І, звичайно ж, Марія Левитська. Її авторству належить одна з найкрасивіших постановок нашого театру - «В полоні пристрастей (Камінний господар)». Костюми з цього спектаклю «діючі», і 25 лютого глядачі їх знову побачать на сцені», – розповіли в Національному академічному театру російської драми імені Лесі Українки.

Як повідомляв «Главком», Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки підготував декілька проєктів до 150-річчя з дня народження поетки.

Леся Українка (справжнє ім’я Лариса Косач), яку називають геніальною дочкою українського народу, красою і гордістю нації, духовним вождем української інтелігенції, народилася 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському.

Самостійно вивчила 11 мов, в тому числі латину і грецьку. Перекладала твори Гомера, Гюго, Байрона, Гейне, Шекспіра. Написала загалом понад 100 власних віршів і 20 драм. Випустила три збірки.

Більшість своїх робіт поетеса публікувала за кордоном Російської імперії – Берліні, Дрездені, Празі, Відні.

Смерть наздогнала українську поетку в місті Сурамі в Грузії 19 липня 1913 року. Їй було 42 роки.

Лесю Українку поховали на Байковому кладовищі в Києві.