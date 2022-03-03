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    У Києві відновлено сполучення між лівим і правим берегами

    Міська влада закликає не виїжджати в місто без необхідності - У Києві відновлено сполучення між лівим і правим берегами
    Міська влада закликає не виїжджати в місто без необхідності
    фото: vechirniy.kyiv

    Через Південний міст проїзду немає

    У Києві для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький мости. Про це повідомила Київська міська держадміністрація в Telegram.

    «Це стосується і приватного, і громадського транспорту», – уточнили в КМДА.

    Через Південний міст проїзду немає. «Водіям суворо заборонено пересуватися по смузі громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служб, а також військовій техніці і транспорту», – наголошується в повідомленні.

    Міська влада закликає не виїжджати в місто без необхідності.

    Нагадаємо, у Києві з 08:00 до 19:00 метрополітен працює в режимі перевезень пасажирів. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

    Теги: громадський транспорт метро укриття КМДА міст місто влада #stoprussia
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    У Києві відновлено сполучення між лівим і правим берегами