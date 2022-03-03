У Києві відновлено сполучення між лівим і правим берегами

Міська влада закликає не виїжджати в місто без необхідності

Через Південний міст проїзду немає

У Києві для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький мости. Про це повідомила Київська міська держадміністрація в Telegram.

«Це стосується і приватного, і громадського транспорту», – уточнили в КМДА.

Через Південний міст проїзду немає. «Водіям суворо заборонено пересуватися по смузі громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служб, а також військовій техніці і транспорту», – наголошується в повідомленні.

Міська влада закликає не виїжджати в місто без необхідності.

Нагадаємо, у Києві з 08:00 до 19:00 метрополітен працює в режимі перевезень пасажирів. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.