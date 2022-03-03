Метро у Києві: які станції працюють

Міська влада закликає не пересуватися містом без нагальної потреби

У Києві з 08:00 до 19:00 метрополітен працює в режимі перевезень пасажирів. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття. Про це повідомляє КМДА.

Рух організовано:

Червона лінія: від ст. «Шулявська» до ст. «Університет».

Синя лінія: від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Теремки». Без зупинки на станціях: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».

Зелена лінія: від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі». Без зупинки на станціях: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».

Також працює ділянка «Славутич» – «Червоний хутір».

Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.

Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Як повідомлялося, потужні вибухи пролунали у ніч на 3 березня в районі станції метро «Дружби народів».

Нове бомбардування Києва потрапило в прямий ефір іноземних журналістів.

Увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу. Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео).

Читайте також: