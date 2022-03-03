Метро у Києві: які станції працюють
Міська влада закликає не пересуватися містом без нагальної потреби
У Києві з 08:00 до 19:00 метрополітен працює в режимі перевезень пасажирів. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття. Про це повідомляє КМДА.
Рух організовано:
- Червона лінія: від ст. «Шулявська» до ст. «Університет».
- Синя лінія: від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Теремки». Без зупинки на станціях: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».
- Зелена лінія: від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі». Без зупинки на станціях: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».
Також працює ділянка «Славутич» – «Червоний хутір».
Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.
Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
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