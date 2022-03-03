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    Метро у Києві: які станції працюють

    Метро у Києві: які станції працюють
    фото з відкритих джерел

    Міська влада закликає не пересуватися містом без нагальної потреби

    У Києві з 08:00 до 19:00 метрополітен працює в режимі перевезень пасажирів. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття. Про це повідомляє КМДА.

    Рух організовано:

    • Червона лінія: від ст. «Шулявська» до ст. «Університет».
    • Синя лінія: від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Теремки». Без зупинки на станціях: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».
    • Зелена лінія: від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі». Без зупинки на станціях: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».
      Також працює ділянка «Славутич» – «Червоний хутір».

    Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.

    Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

    Як повідомлялося, потужні вибухи пролунали у ніч на 3 березня в районі станції метро «Дружби народів».

    Нове бомбардування Києва потрапило в прямий ефір іноземних журналістів.

    Увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу. Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео).

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    Теги: Росія окупанти Київ метро війна
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    Метро у Києві: які станції працюють