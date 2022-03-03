Російське вторгнення: оперативна обстановка з дипломатичного фронту

Уже 141 держава приєдналася до антивоєнної коаліції на захист України

Сьогодні триває восьмий день українського протистояння російському агресору. Україна вистояла та чинить запеклий опір на всіх фронтах, включно з дипломатичним, повідомляє пресслужба МЗС.

Українська дипломатія продовжує безперервну роботу. Уже 141 держава приєдналася до антивоєнної коаліції на захист України – саме стільки держав проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН «Агресія проти України».

Російська економіка продовжує падіння в прірву. Рубль досяг свого історичного мінімуму, а значна частина валютних резервів Центробанку РФ – заблоковані. Міжнародний бізнес масово тікає з Росії.

Військова допомога:

Україна отримала від Естонії другу партію протитанкових ракетних комплексів Javelin.

19 країн надсилають нам на регулярній основі новітню зброю, боєприпаси, засоби захисту, медичне обладнання та пальне для потреб української армії.

Дипломати ведуть інтенсивні переговори щодо надання в найстисліші терміни додаткових бойових літаків для Повітряних сил Збройних сил України від партнерів.

Санкції

РФ дедалі замотує в маховик глобальних санкцій. Канада оголосила про нові санкції проти 10 ключових осіб з 2 важливих компаній в енергетичному секторі Росії – «Роснефти» та «Газпрому».

Державний департамент США запроваджує тотальні санкції проти сектору оборони РФ, аби придушити російську воєнну машину.

Ірландія готується до закриття своїх портів для російських кораблів, а також заморожування банківських рахунків, що належать російським компаніям.

Ізоляція

Світовий банк припинив всю взаємодію з Росією та Білоруссю.

Унеможливлений розвиток альтернативної енергетики в Росії. Датська компанія Vestas, яка є світовим лідером з виготовлення вітротурбін і мала побудувати вітростанції у Росії, розірвала контакти з РФ.

Україна та Польща ініціювали припинення членства РФ у Раді Європи.

Міська рада Варшави розпочала юридичні процедури щодо постановки на баланс міста будинків, якими користувалися російські дипломатичні установи. Після завершення юридичних процедур у будинках планується розмістити громадян України, які залишили українську територію внаслідок російської збройної агресії.

Депутінізація світу

Словаччина скасовує безвізовий режим для власників дипломатичних паспортів РФ.

Болгарія припиняє членство в Міжнародному інвестиційному банку та Міжнародному банку економічного співробітництва, де найбільшим акціонером є РФ.

Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російських спортсменів від участі в іграх в Пекіні.

15 польських міст ухвалили рішення про припинення в односторонньому порядку дій угод про співпрацю з 15 російськими містами.

Гуманітарні допомога

Міністерство оборони Словаччини передало медичне устаткування на потреби шпиталю в Ужгороді.

Греція та Україна домовилися про можливість розміщення в Греції онкохворих українських дітей та їхніх батьків.

ОАЕ голосили про надання гуманітарної допомоги в розмірі $5 млн на потреби цивільного населення, яке постраждало від війни в Україні.

Нагадаємо, ООН заявляє про мільйон біженців з України за сім днів. Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 752 жертви серед мирного населення за час російської повномасштабної військової агресії.

За даними ООН, за шість днів війни з України до сусідніх країн виїхали майже 836 тис. людей.