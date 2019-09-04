  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі затримано військовослужбовця, який збував наркотики в обмін на нелегальну зброю

    • Розсилка
    В Одесі затримано військовослужбовця, який збував наркотики в обмін на нелегальну зброю

    Протиправні дії зловмисника задокументували детективи слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з військовослужбовцями Головного управління військової контррозвідки ДКР СБУ під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України

    36-річний військовослужбовець був затриманий під час обміну 100 грамів наркотичної речовини на десять пістолетів Макарова. Ще 250 грамів наркотичного засобу, за попередньою домовленістю, правопорушник мав надати за отримане у найближчий час.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Все вилучене направлене на експертизу.

    Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    В Одесі затримано військовослужбовця, який збував наркотики в обмін на нелегальну зброю
    В Одесі затримано військовослужбовця, який збував наркотики в обмін на нелегальну зброю

    Дії фігуранта кваліфіковані за двома статтями Кримінального Кодексу України: ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

    Триває слідство.

    Читайте також
    СБУ кримінал Одеса слідство наркотики перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ