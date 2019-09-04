В Одесі затримано військовослужбовця, який збував наркотики в обмін на нелегальну зброю



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Протиправні дії зловмисника задокументували детективи слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з військовослужбовцями Головного управління військової контррозвідки ДКР СБУ під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України

36-річний військовослужбовець був затриманий під час обміну 100 грамів наркотичної речовини на десять пістолетів Макарова. Ще 250 грамів наркотичного засобу, за попередньою домовленістю, правопорушник мав надати за отримане у найближчий час.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Все вилучене направлене на експертизу.

Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Дії фігуранта кваліфіковані за двома статтями Кримінального Кодексу України: ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Триває слідство.