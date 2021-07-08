У Києві спецпризначенці зловили «на гарячому» «закладчика» (фото)

Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у молодика пакетики з речовиною, ззовні схожою на наркотики

У лісопарковій зоні столиці спецпризначенці затримали хлопця, який розкладав «закладки» наркотиків. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході патрулювання Деснянського району співробітники полку поліції особливого призначення №2 побачили у лісопарковій зоні хлопця, який при їх появі почав нервувати та тікати. Поліцейські негайно відреагували на ситуацію та наздогнали втікача.

Під час спілкування з правоохоронцями хлопець пояснив, що робив «закладки».

«Під одягом молодика ми виявили 53 пакетики з білою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотики солі. Для документування події ми викликали слідчо-оперативну групу, яка затримала 20-річного правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а заборонені речовини направила на експертизу», - розповів заступник командира роти швидкого реагування полку поліції особливого призначення №2 поліції Києва Ігор Затхей.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно слідчі столичної поліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури задокументували незаконну діяльність 37-річного уродженця іншої держави, який зберігав та збував наркотики. Після проведення двох оперативних закупок правоохоронці вилучили понад 350 грамів кокаїну на загальну суму $35 тисяч.