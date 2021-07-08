Макові «плантації»: На Вінниччині місцеві вирощували наркотичні рослини (фото)

За такі правопорушення передбачено покарання – до 7 років позбавлення волі

На Вінниччині місцеві жителі на присадибних ділянках вирощували наркотичні рослини. Загалом слідчими вилучено 1524 рослини маку. Поліцією розпочаті кримінальні провадження. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

«За словами керівника Жмеринського районного відділу поліції Анатолія Присяжнюка, в ході проведення превентивних заходів з метою виявлення нелегальних посівів нарковмісних рослин поліцейські у селі Щучинці Жмеринської територіальної громади на присадибній ділянці місцевої жительки виявили 935 рослин маку.

Цього ж дня під час відпрацювання території обслуговування поліцейські відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції задокументували факт незаконного посіву 589 рослин макуна присадибній ділянці жителя села Слобідка Іллінецької територіальної громади. Вилучені заборонені нарковмісні рослини направлено на експертизу», – йдеться у повідомленні.

Слідством розпочаті кримінальні провадження заст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. За такі правопорушення передбачено покарання – до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині митники зупинили чоловіка, який вивозив наркотики у бороді.