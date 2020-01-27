У Києві викрито шахрая, який ошукав жінку на майже 1 млн грн



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Телефонний шахрай працював у парі із невстановленою слідством жінкою

Київською місцевою прокуратурою №1 повідомлено про підозру 23-річному молодику, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму майже 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Встановлено, що підозрюваний працював в парі із невстановленою слідством жінкою, яка й зателефонувала потерпілій. Представившись її донькою, зловмисниця повідомила, що спровокувала ДТП, в ході якої постраждала людина і для уникнення покарання необхідно передати велику суму грошей чоловіку, який вже чекає біля під’їзду. Будучи введеною в оману, жінка зібрала всі наявні кошти і вже за кілька хвилин передала 39 тис. доларів США та 100 Євро 23-річному шахраю нібито на вирішення проблем, які виникли у її доньки», - розповіли у прокуратурі.

Вказаними коштами чоловік розпорядився на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 972 тисячі гривень.

Дії «телефонного шахрая» кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Наразі зловмисник перебуває під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 973 тис. гривень.

Слідчі дії тривають.

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