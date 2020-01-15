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    «Приватбанк» попередив українців про новий вид шахрайства

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    «Приватбанк» попередив українців про новий вид шахрайства

    Шахраї отримують доступ до особистих даних людей, а потім крадуть гроші з карток

    У «Приватбанку» розповіли, що шахраї у соцмережах, месенджерах та на сайтах пропонують відповісти на кілька питань під виглядом виплати грошових призів нібито від імені фінустанови.

    Про це повідомляє пресслужба банку у Фейсбуці.

    Вони отримують доступ до особистих даних людей, а потім крадуть гроші з карток.

    «Попереджаємо всіх клієнтів нашого банку про те, що «Приватбанк» ніколи і ні за яких обставин, не проводить в месенджерах, соціальних мережах і в інтернет-ресурсах ніяких вікторин або ж опитувань, після проведення яких ми нібито виплачуємо грошову винагороду», – наголошують у банку.

    Тому у фінустанові радять не переходити за посиланнями, не вказувати свої особисті дані та дані банківської картки, якщо отримали пропозицію про участь у так званому призовому опитуванні.

    У зв'язку з цим співробітники банку не рекомендують переходити по різноманітних посиланнях на інтернет-ресурсах і ні в якому разі не залишати дані своїх карт на цих же ресурсах. Клієнти повинні запам'ятати те, що співробітники банку ні в якому разі не мають права запитувати у своїх клієнтів всі карткові дані - це строго конфіденційна інформація.

    шахрайство гроші Приватбанк фінанси
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