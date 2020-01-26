Номер телефона і кілька годин. Шахраї обібрали мешканку Жашкова до нитки і загнали її у великі борги



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Зловмисники заблокували сім-картку жертви, аби потім отримати доступ до її карт

52-річна Світлана Романчук із Жашкова втратила всі свої гроші через шахраїв. Аби спустошити картки, їм знадобився лише кілька годин та номер телефону жертви. Окрім цього, невідомі набрали на жінку кредитів. Почалося все із незрозумілих дзвінків на її телефон, – повідомляє сайт Вечірні Черкаси.

«Побачила пропущений виклик із невідомого номеру. Наступного вечора знову хтось зателефонував. Я прийняла виклик, але почула лише мовчання. І так кілька разів. Вимкнула звук та лягла спати. На ранок побачила 53 дзвінка. Коли я була на роботі, у мене раптом зник зв’язок. Гадала, що зламався телефон. Виявилося, що не працює сім-картка. Щось мене смикнуло зайти в онлайн-сервіс свого банку. Одразу побачила купу різних операцій зі своїм рахунком, яких я не здійснювала», – розповідає Романчук.

Зловмисники заблокували сім-картку Світлани, аби потім відновити та отримати доступ до її карт. Коли успішно справилися зі своїм задумом, забрали всі гроші та взялися оформлювати позики.

Постраждала пояснила, що шахраї купували щось у магазинах одягу та техніки. Поповнили мобільний номер на 13 тисяч гривень. Були заощадження у 8 тисяч гривень. Забрали майже все. Залишили лише копійки. Збільшили кредитний ліміт з 2 до 15 тисяч. Оформили додаткову картку з балансом майже 7 тисяч. Також були взяті 2 кредити по 5 тисяч гривень.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Якщо вам починають телефонувати з різних невідомих номерів, не беріть слухавку. Шахраям достатньо три ваших відповіді, щоб заблокувати мобільний номер і відновити його на їхньому пристрої.

Не переходьте за посиланнями, які надходять у повідомленнях.

Не відповідайте на sms та не пересилайте коди активації або коди підтвердження стороннім.

Завчасно скористайтесь послугою вашого мобільного оператора «заборона на дистанційну заміну sim-карти». Так, у разі відключення номера. відновити вашу sim-картку можна буде лише в найближчому відділенні вашого мобільного оператора за наявності паспорта.

«Зазвичай жертва сама дає аферистам свої персональні дані», – прокоментували випадок у поліції.

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