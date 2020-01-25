Шахраї вигадали новий спосіб обдурити українців. Розкрито схему



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Шахраї телефонують українцям і представляються співробітниками банку

Банківські шахраї в Україні збагачуються завдяки довірливим українцям, які вірять зловмисникам. Шахраї представляються співробітниками банку, щоб отримати інформацію, яка дозволить їм зняти гроші з картки жертви.

Часто зловмисники телефонують людині, представляються співробітником банку, і повідомляють про те, що на карту прийшли надходження, відбувається списання або перерахунок коштів. Також зловмисники можуть послати контакт, який пропонується додати в телефон і Viber, повідомляє РБК-Україна.

Іноді може бути, що «співробітники банку» кажуть, що ваша картка заблокована або вона перевипускається, і їм потрібно дізнатися СVV-код картки. Варто пам’ятати, що справжні працівники банку ніколи не будуть у вас питати номер СVV-коду, який знаходиться на зворотному боці картки.

Шахраї можуть також попросити власника карти перейти на сторінку інтернет-банкінгу та ввести код відмови від операції. Прес-служба банку застерігає від переходу по сумнівним посиланнях. Також не варто нікому повідомляти дані своїх платіжних карт і не вводити ніяких кодів, логінів і паролів.

Справжні співробітники банку, коли телефонують клієнтам, то не просять повідомляти особисті дані або їх коди карт.

Нагадаємо, у Києві шахраї за $20 тис. обіцяли сприяння у призначенні на посаду начальника колонії.

Як повідомлялося, шахраї намагаються продати за £1 млн свіжі фото важкохворого Міхаеля Шумахера.