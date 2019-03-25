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    У Києві висадять Алею українських діаспор

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    У Києві висадять Алею українських діаспор

    Розглядається кілька пропозицій щодо локації Алеї

    У Києві облаштують Алею українських діаспор, як символ єдності України з українцями по усьому світу. Про це повідомив у Facebook повідомив координатор проекту Олександр Білера.

    «Алея символічно показує, що будь-яка діаспора українців, через своє коріння, має духовний зв’язок з українцями всього світу та Україною. Завдання проекту закласти в Києві символічну алею дерев та надати можливість кожній діаспорі посадити від свого імені дерево», - зазначив він.

    Пам’ятний напис буде ідентифікувати дерево та діаспору.

    Дерева будуть саджатись у 2019 році групами, по готовності та згідно замовленню діаспор.

    Білера повідомив, що види дерев зараз погоджуються з виконавцем робіт - Управлінням зелених насаджень. Дерева повинні добре рости в умовах міста і паркової алеї, мають бути в достатній кількості, розвинені.

    «Зараз маємо кілька пропозицій щодо локації Алеї. Головні вимоги – достатньо вільного місця та наявність поливу дерев. Локація обговорюється та буде пізніше висунута для загального обговорення», - додав координатор проекту.

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