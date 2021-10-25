У Києві вітер вивернув дерево з корінням (відео)

У Києві декілька днів були сильні пориви вітру

У понеділок, 25 жовтня, на вул. Євгена Маланюка у Дніпровському районі Києва (місцевість Микільська Слобідка) впало величезне дерево. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Дерево вивернуло з корінням і воно впало на дорогу, при цьому зламавши огорожу, за якою росло.

Обійшлося без травмованих.

Як відомо, в Києві декілька днів були сильні пориви вітру. Зокрема, 24 жовтня пориви вітру сягали 15-18 м/с, було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

В Україну насувається похолодання, спричинене арктичним циклоном.

Зазначається, що потужний циклон, центр якого зараз розміщується над Фінляндією, затягує холодне арктичне повітря та швидко поширює його на Європу.