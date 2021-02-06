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    У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік

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    <p>Водій Honda отримав не сумісні з життям травми та помер на місці пригоди</p> - У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік

    Водій Honda отримав не сумісні з життям травми та помер на місці пригоди

    Винуватець ДТП тікав з місця однієї аварії та втрапив у іншу

    Ввечері 5 лютого у Дніпровському районі Києва трапилася смертельна ДТП за участі трьох автомобілів

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Аварія сталася на Броварському проспекті. За наявними даними, водій легковика Honda спричинив ДТП між мостом Метро й Русанівським мостом, після чого, тікаючи з місця аварії, зіткнувся з двома мікроавтобусами між станціями метро Дарниця та Чернігівська.

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    У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік
    У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік
    У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік
    У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік
    У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік
    У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік
    У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік
    У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік
    У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік
    У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік

    За словами водія мікроавтобуса Fiat, він їхав у середній смузі, коли відчув удар у праву задню частину. Автомобіль почало крутити й водію довелося відновлювати контроль над машиною та припаркуватися. Коли він вийшов із автомобіля, то побачив, що водій Honda вилетів на зустрічну смугу та в лоба врізався у мікроавтобус Renault Trafic.

    У салоні Renault крім водія був пасажир, якого довелося госпіталізувати. Водій Renault не постраждав.

    Натомість водій Honda отримав не сумісні з життям травми та помер на місці пригоди.

    Як повідомлялося, вдень 5 лютого на трасі Київ-Одеса біля Клеверного мосту сталася ДТП, в результаті якої постраждав чоловік.

    В цей же день, вранці, в Одесі на вулиці Розумовської не поділили дорогу мікроавтобус Ford Transit і автомобіль Toyota Prius. Аварія сталася близько 8 години ранку, постраждали неповнолітні пішоходи. Лікарі підтвердили, що на момент аварії 20-річний водій легковика знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

    Теги: ДТП Київ метро водій автомобіль аварія
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