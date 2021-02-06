У Києві в дорожньо-транспортній пригоді з трьома автомобілями загинув чоловік

Водій Honda отримав не сумісні з життям травми та помер на місці пригоди

Винуватець ДТП тікав з місця однієї аварії та втрапив у іншу

Ввечері 5 лютого у Дніпровському районі Києва трапилася смертельна ДТП за участі трьох автомобілів

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Аварія сталася на Броварському проспекті. За наявними даними, водій легковика Honda спричинив ДТП між мостом Метро й Русанівським мостом, після чого, тікаючи з місця аварії, зіткнувся з двома мікроавтобусами між станціями метро Дарниця та Чернігівська.

За словами водія мікроавтобуса Fiat, він їхав у середній смузі, коли відчув удар у праву задню частину. Автомобіль почало крутити й водію довелося відновлювати контроль над машиною та припаркуватися. Коли він вийшов із автомобіля, то побачив, що водій Honda вилетів на зустрічну смугу та в лоба врізався у мікроавтобус Renault Trafic.

У салоні Renault крім водія був пасажир, якого довелося госпіталізувати. Водій Renault не постраждав.

Натомість водій Honda отримав не сумісні з життям травми та помер на місці пригоди.

Як повідомлялося, вдень 5 лютого на трасі Київ-Одеса біля Клеверного мосту сталася ДТП, в результаті якої постраждав чоловік.

В цей же день, вранці, в Одесі на вулиці Розумовської не поділили дорогу мікроавтобус Ford Transit і автомобіль Toyota Prius. Аварія сталася близько 8 години ранку, постраждали неповнолітні пішоходи. Лікарі підтвердили, що на момент аварії 20-річний водій легковика знаходився в стані алкогольного сп’яніння.