У Києві перевіряють лікарні, щоб не повторилась запорізька трагедія

Кличко запевнив, перевірки комунальних медзакладів на дотримання правил протипожежної безпеки проводяться постійно

Столичні рятувальники постійно перевіряють комунальні медзаклади на дотримання правил протипожежної безпеки. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Міський голова також висловив співчуття рідним та близьким загиблих під час пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні.

«Столичні рятувальники постійно перевіряють комунальні лікарні столиці на дотримання правил протипожежної безпеки. Всі відремонтовані відділення ми оснащуємо сучасними індикаторами задимлення та системами гасіння. І ми продовжимо встановлювати такі системи в усіх медзакладах міста», – повідомив Кличко.

Мер також зазначив, що існує чіткий графік перевірки всіх лікарень столиці, яких у Києві – 145.

Усі ці заклади співробітники ДСНС можуть перевірити також і позапланово, якщо будуть звернення від громадян чи контролюючих органів.

«Перевіряють у медзакладах, зокрема, як працює обладнання. Особливу увагу приділяють відділенням, де ліжка обладнані подачею кисню. Також перевіряють наявність вогнегасників. Відпрацьовують і дії персоналу лікарень у випадку надзвичайної ситуації», – наголосив Кличко.

У ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.