Пожежа в Запоріжжі: працівнику лікарні обрали запобіжний захід

У ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі

Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених вимог безпеки

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу обласної інфекційної лікарні, де сталася пожежа зі смертельними наслідками. Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених вимог безпеки.

Про це «Укрінформу» повідомили в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

«Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту (з 21:00 до 7:00) строком на 60 діб», – зазначили в пресслужбі.

Прокуратура наполягала на триманні під вартою, тож рішення суду будуть оскаржувати.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівник лікарні 1956 року народження у порушення вимог ст. 15 Закону «Про охорону праці» та посадової інструкції, не зупинив роботу обладнання з виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоров'ю людей.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.