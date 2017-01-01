У Києві водій BMW на елітних номерах влетів в стовп та втік з місця ДТП

Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням на високій швидкості

У Києві на проспекті Перемоги неподалік заїзду на Повітрофлотський шляхопровід сталася дорожньо-транспортна пригода. «Водій автомобіля BMW з номерними знаками II 7711 OO рухаючись на високій швидкості, не впорався з керуванням і врізався в стовп», - повідомляє паблік dtp.kiev. Також зазначається, що водій втік з місця ДТП. Зараз на



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Фото: dtp.kiev Автомобіль після ДТП

Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням на високій швидкості

У Києві на проспекті Перемоги неподалік заїзду на Повітрофлотський шляхопровід сталася дорожньо-транспортна пригода.

«Водій автомобіля BMW з номерними знаками II 7711 OO рухаючись на високій швидкості, не впорався з керуванням і врізався в стовп», - повідомляє паблік dtp.kiev.

Також зазначається, що водій втік з місця ДТП.

Зараз на місці працюють швидка допомога та патрульна поліція. Проводяться необхідні слідчі дії.

Як інформував «Главком», через складні погодні умови (мокра і слизька дорога) та неуважне поводження під час дорожнього руху на Великій кільцевій дорозі у столиці в суботуі сталося одразу три дорожньо-транспортні пригоди.

Нагадаємо, 2 грудня вдень через мокрий сніг у столиці утворилися затори.