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    У Києві водій BMW на елітних номерах влетів в стовп та втік з місця ДТП

    Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням на високій швидкості
    У Києві на проспекті Перемоги неподалік заїзду на Повітрофлотський шляхопровід сталася дорожньо-транспортна пригода. «Водій автомобіля BMW з номерними знаками II 7711 OO рухаючись на високій швидкості, не впорався з керуванням і врізався в стовп», - повідомляє паблік dtp.kiev. Також зазначається, що водій втік з місця ДТП. Зараз на
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    Автомобіль після ДТП
    Фото: dtp.kiev
    Автомобіль після ДТП

    Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням на високій швидкості

    У Києві на проспекті Перемоги неподалік заїзду на Повітрофлотський шляхопровід сталася дорожньо-транспортна пригода.

    «Водій автомобіля BMW з номерними знаками II 7711 OO рухаючись на високій швидкості, не впорався з керуванням і врізався в стовп», - повідомляє паблік dtp.kiev.

    Також зазначається, що водій втік з місця ДТП.

    Зараз на місці працюють швидка допомога та патрульна поліція. Проводяться необхідні слідчі дії.

    Як інформував «Главком», через складні погодні умови (мокра і слизька дорога) та неуважне поводження під час дорожнього руху на Великій кільцевій дорозі у столиці в суботуі сталося одразу три дорожньо-транспортні пригоди.

    Нагадаємо, 2 грудня вдень через мокрий сніг у столиці утворилися затори.

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    У Києві водій BMW на елітних номерах влетів в стовп та втік з місця ДТП
    У Києві водій BMW на елітних номерах влетів в стовп та втік з місця ДТП
    У Києві водій BMW на елітних номерах влетів в стовп та втік з місця ДТП
    У Києві водій BMW на елітних номерах влетів в стовп та втік з місця ДТП
    У Києві водій BMW на елітних номерах влетів в стовп та втік з місця ДТП
    У Києві водій BMW на елітних номерах влетів в стовп та втік з місця ДТП
    У Києві водій BMW на елітних номерах влетів в стовп та втік з місця ДТП

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