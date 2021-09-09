У Києві водії самоката та автівки Audi не поділили тротуар (відео)

Учасники конфлікту викликали поліцію

У Києві на Позняках водій самоката заблокував автівку Audi, що їхала тротуаром, повідомляє один зі столичних Telegram-каналів.

Audi рухалася пішохідною зоною та намагалася об'їхати величезний затор. Власник машини на появу перешкоди у вигляді самоката відреагував вкрай негативно. Водій Audi вимагав його пропустити. Пасажир автівки намагався застосувати силу до самокатника та доводив, що немає нічого поганого у їзді тротуаром.

Учасники конфлікту викликали поліцію.

Також чоловіки казали самокатнику, що він порушив правила дорожнього руху, адже не пересувається велодоріжкою або проїзною частиною.

Патрульним водій заявив, що виїхав на тротуар та проїхав ним кількасот метрів, оскільки його машина «зламалася». Або що на тротуар його вивів навігатор. Також казав, що заїхав сюди, аби зупинитись. Патрульні декілька разів ловили автомобіліста на брехні.

Зрештою копи виписали порушнику штраф.

Нагадаємо, на одній із вулиць Києва молодик заліз на дах прибудови й скинув на землю електросамокат зі служби прокату.