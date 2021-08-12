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    У Києві хлопець скинув електросамокат із даху (відео)

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    Електросамокат скинули з даху прибудови - У Києві хлопець скинув електросамокат із даху (відео)
    Електросамокат скинули з даху прибудови
    Фото: «Київ Media»

    Заради «хайпу» в соцмережах молодики пошкодили прокатну техніку

    На одній із вулиць Києва молодик заліз на дах прибудови й скинув на землю електросамокат зі служби прокату. Про це «Київ Media» повідомили очевидці події.

    Це дійство знімав на відео товариш хлопця.

    З огляду на відео, самокат впав із висоти першого поверху. Наскільки сильні пошкодження отримала техніка – наразі невідомо.

    Як відомо, в Києві набирає популярності сервіс оренди електросамокатів. Уже зараз вулицями міста їздить майже 4 000 прокатних електросамокатів, а до кінця року їх очікують до 7 000.

    Але наразі користування електросамокатами не врегульовано законом. Київ вирішив запровадити правила використання прокатних електросамокатів.

    Нещодавно в Києві пішоходи, обурені небезпечною їздою електросамокатів на пішохідних доріжках, а також тим, що користувачі залишають цей транспорт посеред тротуарів, скидали електросамокати на купу на узбіччі.

    У ніч на 26 липня на Петрівській алеї в Печерському районі столиці невідомі скинули з моста електросамокат на автомобіль, який проїжджав унизу.

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    Теги: Київ транспорт кияни електротранспорт
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    У Києві хлопець скинув електросамокат із даху (відео)