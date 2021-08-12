У Києві хлопець скинув електросамокат із даху (відео)

Заради «хайпу» в соцмережах молодики пошкодили прокатну техніку

На одній із вулиць Києва молодик заліз на дах прибудови й скинув на землю електросамокат зі служби прокату. Про це «Київ Media» повідомили очевидці події.

Це дійство знімав на відео товариш хлопця.

З огляду на відео, самокат впав із висоти першого поверху. Наскільки сильні пошкодження отримала техніка – наразі невідомо.

Як відомо, в Києві набирає популярності сервіс оренди електросамокатів. Уже зараз вулицями міста їздить майже 4 000 прокатних електросамокатів, а до кінця року їх очікують до 7 000.

Але наразі користування електросамокатами не врегульовано законом. Київ вирішив запровадити правила використання прокатних електросамокатів.

Нещодавно в Києві пішоходи, обурені небезпечною їздою електросамокатів на пішохідних доріжках, а також тим, що користувачі залишають цей транспорт посеред тротуарів, скидали електросамокати на купу на узбіччі.

У ніч на 26 липня на Петрівській алеї в Печерському районі столиці невідомі скинули з моста електросамокат на автомобіль, який проїжджав унизу.