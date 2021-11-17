Під Києвом «дрифтери» протаранили стовп (відео)

ДТП у Лісниках під Києвом

Після аварії учасники ДТП зняли номерні знаки та виштовхали автомобіль на дорогу, після чого втекли

У Лісниках Київської області сталася ДТП через дрифтерів. Про це повідомляє Телеграм-канал Київ Оперативний.

«У Лісниках (Обухівський район) хлопці на BMW входили в поворот і на виході з нього вирішили трохи дрифтнути, але не вийшло – в'їхали в стовп», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що після аварії з автомобіля вийшли двоє людей, зняли номерні знаки та виштовхали автомобіль на дорогу. Після цього вони втекли з місця ДТП.

Уточнюється, що очевидець, який зняв відео пригоду, повідомив поліцію.

Як повідомлялося, 15 листопада на проспекті Лобановського в Києві автомобіль Volkswagen влетів у Mazda.

14 листопада на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.