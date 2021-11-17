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    Під Києвом «дрифтери» протаранили стовп (відео)

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    ДТП у Лісниках під Києвом - Під Києвом «дрифтери» протаранили стовп (відео)
    ДТП у Лісниках під Києвом
    фото: скріншот відео

    Після аварії учасники ДТП зняли номерні знаки та виштовхали автомобіль на дорогу, після чого втекли

    У Лісниках Київської області сталася ДТП через дрифтерів. Про це повідомляє Телеграм-канал Київ Оперативний.

    «У Лісниках (Обухівський район) хлопці на BMW входили в поворот і на виході з нього вирішили трохи дрифтнути, але не вийшло – в'їхали в стовп», – йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що після аварії з автомобіля вийшли двоє людей, зняли номерні знаки та виштовхали автомобіль на дорогу. Після цього вони втекли з місця ДТП.

    Уточнюється, що очевидець, який зняв відео пригоду, повідомив поліцію.

    Як повідомлялося, 15 листопада на проспекті Лобановського в Києві автомобіль Volkswagen влетів у Mazda.

    14 листопада на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.

    Теги: ДТП Київ Київщина автомобіль BMW
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    Під Києвом «дрифтери» протаранили стовп (відео)