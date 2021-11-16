  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У ДТП на трасі Київ–Одеса потрапив нардеп від «Слуги народу» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Передня частина легковика опинилася під причепом вантажівки - У ДТП на трасі Київ–Одеса потрапив нардеп від «Слуги народу» (фото)
    Передня частина легковика опинилася під причепом вантажівки
    фото: dtp.kiev.ua

    Нардеп Олексій Ковальов отримав травми у результаті ДТП

    Учасником дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася 15 листопада на 42 км автодороги Київ–Одеса, був народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст, автор проєкту «ЗупиниЛося» Костянтин Андріюк.

    Нагадаємо, на трасі Київ–Одеса водій Mercedes на високій швидкості в’їхав у вантажівку MAN, яка розверталася.

    «Дуже схоже на те, що водій Mercedes-Benz S 560 їхав із такою швидкістю, що не встиг загальмувати перед фурою, яка розверталася. Але далі – робота слідчих. За кермом «мерса» був Ковальов Олексій Іванович 1989 р.н., член партії «Слуга народу», – написав Андріюк.

    За його даними, у постраждалого нардепа закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма лівого променевого зап’ястку, забиття колінного суглобу.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У ДТП на трасі Київ–Одеса потрапив нардеп від «Слуги народу» (фото)
    У ДТП на трасі Київ–Одеса потрапив нардеп від «Слуги народу» (фото)
    У ДТП на трасі Київ–Одеса потрапив нардеп від «Слуги народу» (фото)
    фото: dtp.kiev.ua

    Андріюк також зазначив, що Mercedes-Benz S 560 (2018 р.в.) відсутній у декларації нардепа Ковальова. «Таке авто станом на сьогодні коштує ні багато ні мало – $87 тис.», – додав він.

    Теги: ДТП депутат вантажівки водій Київщина автомобіль партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У ДТП на трасі Київ–Одеса потрапив нардеп від «Слуги народу» (фото)