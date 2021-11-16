У ДТП на трасі Київ–Одеса потрапив нардеп від «Слуги народу» (фото)

Нардеп Олексій Ковальов отримав травми у результаті ДТП

Учасником дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася 15 листопада на 42 км автодороги Київ–Одеса, був народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст, автор проєкту «ЗупиниЛося» Костянтин Андріюк.

Нагадаємо, на трасі Київ–Одеса водій Mercedes на високій швидкості в’їхав у вантажівку MAN, яка розверталася.

«Дуже схоже на те, що водій Mercedes-Benz S 560 їхав із такою швидкістю, що не встиг загальмувати перед фурою, яка розверталася. Але далі – робота слідчих. За кермом «мерса» був Ковальов Олексій Іванович 1989 р.н., член партії «Слуга народу», – написав Андріюк.

За його даними, у постраждалого нардепа закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма лівого променевого зап’ястку, забиття колінного суглобу.

Андріюк також зазначив, що Mercedes-Benz S 560 (2018 р.в.) відсутній у декларації нардепа Ковальова. «Таке авто станом на сьогодні коштує ні багато ні мало – $87 тис.», – додав він.