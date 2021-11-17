На околиці Києва не поділили дорогу три автомобілі (фото)

Потрійна ДТП трапилась у Петропавлівській Борщагівці

У середу, 17 листопада, в селищі Петропавлівська Борщагівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Близько 9 години ранку на вулиці Соборна трапилася ДТП за участю трьох автівок: Daewoo, Skoda та Toyota.

За попередніми даними, в результаті ДТП є потерпілі. Про їх стан і кількість не повідомляється.

Обставини автопригоди встановлюються правоохоронцями.

Через ДТП ускладнено рух транспортну в обох напрямках.

Як повідомлялося, 16 листопада у Лісниках (Обухівський район) хлопці на BMW входили в поворот і на виході з нього вирішили трохи дрифтнути, але не вийшло – в'їхали в стовп.

15 листопада на проспекті Лобановського в Києві автомобіль Volkswagen влетів у Mazda.

14 листопада на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.