На околиці Києва не поділили дорогу три автомобілі (фото)
Потрійна ДТП трапилась у Петропавлівській Борщагівці
У середу, 17 листопада, в селищі Петропавлівська Борщагівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
Близько 9 години ранку на вулиці Соборна трапилася ДТП за участю трьох автівок: Daewoo, Skoda та Toyota.
За попередніми даними, в результаті ДТП є потерпілі. Про їх стан і кількість не повідомляється.
Обставини автопригоди встановлюються правоохоронцями.
Через ДТП ускладнено рух транспортну в обох напрямках.
Як повідомлялося, 16 листопада у Лісниках (Обухівський район) хлопці на BMW входили в поворот і на виході з нього вирішили трохи дрифтнути, але не вийшло – в'їхали в стовп.
15 листопада на проспекті Лобановського в Києві автомобіль Volkswagen влетів у Mazda.
14 листопада на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.