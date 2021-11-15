На столичному проспекті Volkswagen «виліз» на Mazda (відео)
На проспекті Лобановського утворився затор через ДТП
У понеділок, 15 листопада, на проспекті Лобановського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилась у напрямку Деміївської площі. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Тут автомобіль Volkswagen влетів у Mazda. Причому, Volkswagen опинився на автівці Mazda переднім правим колесом.
За попередніми даними, водій Volkswagen перелаштовувався у смугу та не помітив, як авто попереду загальмувало.
У ДТП обійшлося без постраждалих.
На проспекті Лобановського утворився затор.
Як повідомлялося, на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.
14 листопада на вулиці Олени Теліги сталася ДТП зі смертельними наслідками.