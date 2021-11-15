На столичному проспекті Volkswagen «виліз» на Mazda (відео)

У ДТП на проспекті Лобановського потрапили дві автівки

На проспекті Лобановського утворився затор через ДТП

У понеділок, 15 листопада, на проспекті Лобановського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилась у напрямку Деміївської площі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Тут автомобіль Volkswagen влетів у Mazda. Причому, Volkswagen опинився на автівці Mazda переднім правим колесом.

За попередніми даними, водій Volkswagen перелаштовувався у смугу та не помітив, як авто попереду загальмувало.

У ДТП обійшлося без постраждалих.

На проспекті Лобановського утворився затор.

Як повідомлялося, на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.

14 листопада на вулиці Олени Теліги сталася ДТП зі смертельними наслідками.