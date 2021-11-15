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    На столичному проспекті Volkswagen «виліз» на Mazda (відео)

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    У ДТП на проспекті Лобановського потрапили дві автівки - На столичному проспекті Volkswagen «виліз» на Mazda (відео)
    У ДТП на проспекті Лобановського потрапили дві автівки
    фото: скріншот із відео

    На проспекті Лобановського утворився затор через ДТП

    У понеділок, 15 листопада, на проспекті Лобановського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилась у напрямку Деміївської площі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Тут автомобіль Volkswagen влетів у Mazda. Причому, Volkswagen опинився на автівці Mazda переднім правим колесом.

    За попередніми даними, водій Volkswagen перелаштовувався у смугу та не помітив, як авто попереду загальмувало.

    У ДТП обійшлося без постраждалих.

    На проспекті Лобановського утворився затор.

    Як повідомлялося, на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.

    14 листопада на вулиці Олени Теліги сталася ДТП зі смертельними наслідками.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    На столичному проспекті Volkswagen «виліз» на Mazda (відео)