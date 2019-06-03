На Костьольній влаштують День Франкофонії (програма)



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На один день вулиця перетвориться на ярмарок

9 червня у Києві пройде «Свято вулиці Костьольної – День Франкофонії 2019». Тільки один раз на рік, у цей день, вулиця Костьольна повністю перекривається та стає пішохідною, щоб святкувати життя у дусі ‘très français’– «дуже по-французьки». Про це повідомляє Na chasi.

Що буде

День Франкофонії влаштовують у Києві вже вп’яте. На гостей чекає ще більше музики, активностей, веселощів і більше франкофонії.

Гуляння присвячені культурі франкомовних країн, проходитимуть у форматі європейського ярмарку.

На вулиці проводитимуть кулінарні майстер-класи, гастрономічні лекції та дегустації. Також облаштують дитячу зону та фото-зону.

Культура франкомовних країн

У програмі фестивалю також театральні перформанси, дві музичні сцени, де будуть виступати українські та іноземні виконавці, та освітня зона франкомовних країн.

Захід пройде за підтримки посольств Бельгії, В’єтнаму, Канади, Лівану, Литви, Марокко, ОАЕ, Франції, Хорватії, Швейцарії, Естонії.

Коли: 9 червня, з 10:00 до 22:00

Де: вулиця Костьольна