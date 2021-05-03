  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві вперше за 50 років помили радянську мозаїку на Березняках

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автором мозаїки є Ірина Перова - У Києві вперше за 50 років помили радянську мозаїку на Березняках
    Автором мозаїки є Ірина Перова
    Фото скріншот

    Волонтери прибрали пил та мох з плитки, очистили мозаїку від оголошень

    У Києві на Березняках активісти ініціативи «Києве, мий» разом із місцевими жителями відмили мозаїку на спортивному клубі «Рубін». Відповідне відео з’явилося на сторінці спільности у Facebook.

    Волонтери прибрали пил та мох з плитки, очистили мозаїку від оголошень на панно, яке розташоване за адресою вулиця Миколайчука, 11.

    За словами ініціатора відновлення мозаїки Романа Ткаченка, панно помили вперше за 50 років. Автором мозаїки є Ірина Перова.

    Нагадаємо, 24 квітня у столиці відбулись толоки більш як на 20 локаціях – у парках, скверах, набережних та найбільш популярних місцях відпочинку. Під час толок висаджували дерева й кущі, перекопували лунки, прибирали парки, сквери, лісові зони, ліквідовували несанкціоновані сміттєзвалища. До працівників районних підприємств «Київзеленбуду» та лісопаркових господарств долучилася й громадськість.

    Спільними зусиллями за кілька годин у столиці висадили більше 120 дерев (дуби, клени, верби, липи, катальпи) та понад 650 кущів (бирючина, спірея, барбарис, ялівець і туї).

    Теги: Київ благоустрій активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies