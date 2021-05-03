У Києві вперше за 50 років помили радянську мозаїку на Березняках

Волонтери прибрали пил та мох з плитки, очистили мозаїку від оголошень

У Києві на Березняках активісти ініціативи «Києве, мий» разом із місцевими жителями відмили мозаїку на спортивному клубі «Рубін». Відповідне відео з’явилося на сторінці спільности у Facebook.

Волонтери прибрали пил та мох з плитки, очистили мозаїку від оголошень на панно, яке розташоване за адресою вулиця Миколайчука, 11.

За словами ініціатора відновлення мозаїки Романа Ткаченка, панно помили вперше за 50 років. Автором мозаїки є Ірина Перова.

Нагадаємо, 24 квітня у столиці відбулись толоки більш як на 20 локаціях – у парках, скверах, набережних та найбільш популярних місцях відпочинку. Під час толок висаджували дерева й кущі, перекопували лунки, прибирали парки, сквери, лісові зони, ліквідовували несанкціоновані сміттєзвалища. До працівників районних підприємств «Київзеленбуду» та лісопаркових господарств долучилася й громадськість.

Спільними зусиллями за кілька годин у столиці висадили більше 120 дерев (дуби, клени, верби, липи, катальпи) та понад 650 кущів (бирючина, спірея, барбарис, ялівець і туї).