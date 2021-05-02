У Михайлівський Золотоверхий собор доставили Благодатний вогонь

Його привезли віряни рейсовим літаком з Єрусалима

Уранці, 2 травня, Благодатний вогонь доставили в Свято-Михайлівський Золотоверхий собор Православної церкви України (ПЦУ). Його привезли віряни рейсовим літаком з Єрусалима, повідомляє «Суспільне».

Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній напередодні заявив, що церква не замовлятиме чартерний рейс для доставки вогню.

«Ми не будемо замовляти чартерного літака. Але, як і в минулому році, так і в цьому році ті компанії, які будуть здійснювати будь-які перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь, як ми називаємо», – сказав Єпіфаній.

Учора, 1 травня, народний депутат Вадим Новинський в складі делегації Української православної церкви (УПЦ МП) прибув в аеропорт «Київ» із Благодатним вогнем.

Як відомо, священнослужителі Російської православної церкви в Україні привезли до Києва Благодатний вогонь у суботу, 1 травня.

У свою чергу Православна церква України доставить Благодатний вогонь до України 2 травня звичайним авіарейсом. Про це заявив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.

«Немає жодної дійсно вагомої потреби витрачати величезні кошти на чартерні рейси, особливо під час пандемії, щоб на кілька годин раніше привезти Святе Світло», – зазначив він.

Як повідомлялося, у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія запалювання благодатного вогню.

Влада Ізраїлю дозволила прибути по благодатний вогонь літакам з 11 країн, зокрема з України.

Раніше «Главком» транслював церемонію сходження Благодатного вогню в Єрусалимі.

За традицією, християни східного обряду чекають на сходження Благодатного вогню в Єрусалимі у Велику суботу, коли віряни згадують перебування Христа у труні. Цьогоріч цей день припадає на 1 травня.







